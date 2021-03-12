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Администрация президента Молдовы

Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210312/33963084/Mayya-Sandu-sozyvaet-zasedanie-vysshego-soveta-bezopasnosti.html

Заседание Высшего совета безопасности намечено на субботу, в 12.00. В администрации президента сообщили, какой основной вопрос в повестке.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созывает 13 марта заседание Высшего совета безопасности. Об этом сообщается на странице администрации главы государства в Facebook.

"Основная тема повестки – пандемическая ситуация в стране. Затем сообщим о принятых решениях", – сказано в заявлении.

Это касается каждого: что обсудили на заседании Высшего совета безопасности>>>

Предыдущее заседание ВСБ состоялось 26 февраля. Тогда обсуждались следующие вопросы: концессия Международного аэропорта Кишинева, рост цен на топливо, а также эпидемиологическую ситуацию в республике.

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