Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности

Заседание Высшего совета безопасности намечено на субботу, в 12.00. В администрации президента сообщили, какой основной вопрос в повестке.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созывает 13 марта заседание Высшего совета безопасности. Об этом сообщается на странице администрации главы государства в Facebook.

"Основная тема повестки – пандемическая ситуация в стране. Затем сообщим о принятых решениях", – сказано в заявлении.

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Предыдущее заседание ВСБ состоялось 26 февраля. Тогда обсуждались следующие вопросы: концессия Международного аэропорта Кишинева, рост цен на топливо, а также эпидемиологическую ситуацию в республике.

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