Парламент назначил руководство Высшей судебной палаты

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Согласно решению парламента, принятому законодательным форумом на заседании 12 марта, Тамара Кишка-Донева будет назначена вице-президентом Высшей судебной палаты и по совместительству председателем Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам сроком на 4 года.
Должность заместителя председателя ВСП и главы Коллегии по уголовным делам ближайшие четыре года будет занимать судья Надежда Тома.
Кандидаты были отобраны по итогам конкурса на замещение вакантных должностей в Высшей судебной палате.
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