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Парламент Республики Молдова

Парламент назначил руководство Высшей судебной палаты

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210312/33967202/Parlament-naznachil-rukovodstvo-Vysshey-sudebnoy-palaty.html

Депутаты на заседании в пятницу проголосовали за назначение заместителей председателя Высшей судебной палаты Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Согласно решению парламента, принятому законодательным форумом на заседании 12 марта, Тамара Кишка-Донева будет назначена вице-президентом Высшей судебной палаты  и по совместительству председателем Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам сроком на 4 года.

Curtea Supremă de Justiție
© Sputnik / Miroslav Rotari
Здание Высшей судебной палаты в Кишиневе

Должность заместителя председателя ВСП и главы Коллегии по уголовным делам ближайшие четыре года будет занимать судья Надежда Тома.

Кандидаты были отобраны по итогам конкурса на замещение вакантных должностей в Высшей судебной палате.

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