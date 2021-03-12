Парламент назначил руководство Высшей судебной палаты

Депутаты на заседании в пятницу проголосовали за назначение заместителей председателя Высшей судебной палаты Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Согласно решению парламента, принятому законодательным форумом на заседании 12 марта, Тамара Кишка-Донева будет назначена вице-президентом Высшей судебной палаты и по совместительству председателем Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам сроком на 4 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Здание Высшей судебной палаты в Кишиневе

Должность заместителя председателя ВСП и главы Коллегии по уголовным делам ближайшие четыре года будет занимать судья Надежда Тома.

Кандидаты были отобраны по итогам конкурса на замещение вакантных должностей в Высшей судебной палате.

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