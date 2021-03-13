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Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная и посол России в республике Олег Васнецов

Гречаная провела встречу с послом России Васнецовым

© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210313/33973087/grechanaya-provela-vstrechu-s-poslom-russia-vasnetsovym.html

Стороны обсудили вопросы молдавско-российского сотрудничества, обменялись информацией об усилиях властей Молдовы и России по борьбе с пандемическим кризисом, в том числе об организации и проведении массовой вакцинации населения.

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. Спикер парламента встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Рассмотрели вопросы молдавско-российского сотрудничества в различных сферах, в частности на парламентском уровне. Выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении и динамизации отношений сотрудничества между нашими странами", – написала председатель парламента.

Также Васнецов и Гречаная обменялись информацией об усилиях властей Молдовы и России по борьбе с пандемическим кризисом, в том числе о принимаемых мерах по организации и проведению массовой вакцинации населения.

"Выразила благодарность за последовательную поддержку, оказываемую Российской Федерацией нашей стране в различных сферах, в том числе в контексте борьбы с COVID-19, что высоко ценится властями и гражданами Республики Молдова", – отметила Гречаная.

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