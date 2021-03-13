Гречаная провела встречу с послом России Васнецовым

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. Спикер парламента встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Рассмотрели вопросы молдавско-российского сотрудничества в различных сферах, в частности на парламентском уровне. Выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении и динамизации отношений сотрудничества между нашими странами", – написала председатель парламента.
Также Васнецов и Гречаная обменялись информацией об усилиях властей Молдовы и России по борьбе с пандемическим кризисом, в том числе о принимаемых мерах по организации и проведению массовой вакцинации населения.
"Выразила благодарность за последовательную поддержку, оказываемую Российской Федерацией нашей стране в различных сферах, в том числе в контексте борьбы с COVID-19, что высоко ценится властями и гражданами Республики Молдова", – отметила Гречаная.
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