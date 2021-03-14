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Игорь Додон

Додон отреагировал на предложение Санду о введении чрезвычайного положения

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210314/33978328/dodon-otreagiroval-na-predlozhenie-sandu-o-vvedenii-chrezvychaynogo-polozheniya.html

Бывший президент страны Игорь Додон считает, что в создавшейся ситуации выходом являются не строгие запреты, а скорейший доступ населения к вакцинации.

КИШИНЕВ, 14 марта — Sputnik. Бывший глава государства, глава Партии социалистов Игорь Додон отреагировал на предложение президента Майи Санду и Высшего совета безопасности ввести в Молдове чрезвычайное положение как минимум на две недели.

"Чем вводить полный локдаун и убивать бизнес, который еле выживает в условиях кризиса и политической нестабильности, лучше срочно обеспечить доступ населения к качественной вакцине, чем и занимается парламент и правительство в последние недели", — написал Игорь Додон в Telegram.

В этом же сообщении он сослался на мнение директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга об эффективности вакцины "Спутник V".

"Продолжительность действия "Спутник V" может составить более двух лет, а к ноябрю этого года 70% населения России будет вакцинировано. Вакцина находится на первой позиции по качеству среди всех вышедших в мире в массовый оборот вакцин от коронавируса", — цитирует Гинцбурга Додон.

Напоминаем, что вчера вечером президент Майя Санду предложила ввести чрезвычайное положение как минимум на две недели. Рекомендация поступила после субботнего заседания Высшего совета безопасности.

Майя Санду
© Inquam Photos / Cornel Putan
Санду: Совбез рекомендует ввести в Молдове режим ЧП на две недели

"Позиция президента и большинства членов Высшего совета безопасности состоит в том, чтобы рекомендовать введение чрезвычайного положения на две недели", — сказала Майя Санду.

Глава государства также сообщил, что правительству рекомендовано в трехдневный срок составить перечень ограничений, вводимых в условиях ЧП, деятельность и категории граждан, которые подпадают под эти ограничения, и размер компенсации, которую они получат.

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