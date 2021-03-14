Опубликован полный список рекомендаций Совбеза по борьбе с пандемией

Полный список рекомендаций ВСБ:
- Срочное назначение государственных секретарей Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и назначение руководства Национального агентства общественного здравоохранения.
- Изменение состава Чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения с целью включения в ее состав эпидемиологов и врачей.
- Активация Единого командного центра в составе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, состоящего из представителей всех учреждений, ответственных за кризисное управление.
- Ускорение кампании по вакцинации и переход ко второму ее этапу. Создание онлайн-реестра граждан для перехода к массовой вакцинации.
- Компенсация потерь для работников, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, в размере не менее 1000 лей в неделю.
- Отработка механизма доставки компенсационных лекарств на дом.
- Организация пунктов диагностики для пациентов, находящихся на домашнем лечении для правильной оценки динамики случаев заражений.
- Расширение возможностей тестирования.
- Упрощение процедуры оформления статуса безработного и обращения за пособием по безработице в течение 3 дней.
- Государственным учреждениям рекомендуется создать сеть стратегической коммуникации и активно бороться с распространением ложных новостей о пандемии.
Как отметил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан, решение Чрезвычайной городской комиссии по здравоохранению было принято до публикации решений Высшего совета безопасности.
"Вот почему решение муниципальной комиссии только подтвердило решения, принятые национальной комиссией, и они зависели от решения и рекомендаций Высшего совета безопасности, объявленных президентом", - заявил Чебан.
К сожалению, количество смертей, вызванных осложнениями в связи с вирусом, также увеличилось - в субботу оно достигло 36 случаев. Число пациентов, погибших от COVID-19, составляет 4294 случая за год пандемии.
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