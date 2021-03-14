Опубликован полный список рекомендаций Совбеза по борьбе с пандемией

По итогам заседания Высшего совета безопасности в субботу, 13 марта, рекомендовано ввести чрезвычайное положение на всей территории страны и предпринять ряд мер неотложного характера.

Высший совет безопасности рекомендует правительству и парламенту Ускорить кампанию вакцинации, доставлять лекарства инфицированным COVID-19 на дом, а также предоставлять компенсации работникам, чья деятельность будет прекращена на время ЧП, в размере 1000 леев в неделю. Список рекомендаций опубликован на странице администрации президента в соцсетях.

Полный список рекомендаций ВСБ:

Срочное назначение государственных секретарей Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и назначение руководства Национального агентства общественного здравоохранения.

Изменение состава Чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения с целью включения в ее состав эпидемиологов и врачей.

Активация Единого командного центра в составе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, состоящего из представителей всех учреждений, ответственных за кризисное управление.

Ускорение кампании по вакцинации и переход ко второму ее этапу. Создание онлайн-реестра граждан для перехода к массовой вакцинации.

Компенсация потерь для работников, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, в размере не менее 1000 лей в неделю.

Отработка механизма доставки компенсационных лекарств на дом.

Организация пунктов диагностики для пациентов, находящихся на домашнем лечении для правильной оценки динамики случаев заражений.

Расширение возможностей тестирования.

Упрощение процедуры оформления статуса безработного и обращения за пособием по безработице в течение 3 дней.

Государственным учреждениям рекомендуется создать сеть стратегической коммуникации и активно бороться с распространением ложных новостей о пандемии.

Как отметил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан, решение Чрезвычайной городской комиссии по здравоохранению было принято до публикации решений Высшего совета безопасности.

"Вот почему решение муниципальной комиссии только подтвердило решения, принятые национальной комиссией, и они зависели от решения и рекомендаций Высшего совета безопасности, объявленных президентом", - заявил Чебан.

Напоминаем, что в последнее время количество заражений новым коронавирусом увеличилось. В субботу профильное министерство сообщило о 1801 подтвержденном случае. Таким образом, с начала пандемии количество заболевших составило 203 710 случаев.

К сожалению, количество смертей, вызванных осложнениями в связи с вирусом, также увеличилось - в субботу оно достигло 36 случаев. Число пациентов, погибших от COVID-19, составляет 4294 случая за год пандемии.

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