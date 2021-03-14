10:09 14 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Резиденция президента Молдовы

Опубликован полный список рекомендаций Совбеза по борьбе с пандемией

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
29310
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/04/33859170.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210314/33978412/opublikovan-polnyy-spisok-rekomendatsiy-sovbeza-po-borbe-s-pandemiey.html

По итогам заседания Высшего совета безопасности в субботу, 13 марта, рекомендовано ввести чрезвычайное положение на всей территории страны и предпринять ряд мер неотложного характера.

Майя Санду
© Inquam Photos / Cornel Putan
Санду: Совбез рекомендует ввести в Молдове режим ЧП на две недели
КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Высший совет безопасности рекомендует правительству и парламенту Ускорить кампанию вакцинации, доставлять лекарства инфицированным COVID-19 на дом, а также предоставлять компенсации работникам, чья деятельность будет прекращена на время ЧП, в размере 1000 леев в неделю. Список рекомендаций опубликован на странице администрации президента в соцсетях.

Полный список рекомендаций ВСБ:

  • Срочное назначение государственных секретарей Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и назначение руководства Национального агентства общественного здравоохранения.
  • Изменение состава Чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения с целью включения в ее состав эпидемиологов и врачей.
  • Активация Единого командного центра в составе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, состоящего из представителей всех учреждений, ответственных за кризисное управление.
  • Ускорение кампании по вакцинации и переход ко второму ее этапу. Создание онлайн-реестра граждан для перехода к массовой вакцинации.
  • Компенсация потерь для работников, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, в размере не менее 1000 лей в неделю.
  • Отработка механизма доставки компенсационных лекарств на дом.
  • Организация пунктов диагностики для пациентов, находящихся на домашнем лечении для правильной оценки динамики случаев заражений.
  • Расширение возможностей тестирования.
  • Упрощение процедуры оформления статуса безработного и обращения за пособием по безработице в течение 3 дней.
  • Государственным учреждениям рекомендуется создать сеть стратегической коммуникации и активно бороться с распространением ложных новостей о пандемии.
Как отметил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан, решение Чрезвычайной городской комиссии по здравоохранению было принято до публикации решений Высшего совета безопасности.
"Вот почему решение муниципальной комиссии только подтвердило решения, принятые национальной комиссией, и они зависели от решения и рекомендаций Высшего совета безопасности, объявленных президентом", - заявил Чебан.
Напоминаем, что в последнее время количество заражений новым коронавирусом увеличилось. В субботу профильное министерство сообщило о 1801 подтвержденном случае. Таким образом, с начала пандемии количество заболевших составило 203 710 случаев.

К сожалению, количество смертей, вызванных осложнениями в связи с вирусом, также увеличилось - в субботу оно достигло 36 случаев. Число пациентов, погибших от COVID-19, составляет 4294 случая за год пандемии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове могут расширить полномочия временного правительства при ЧП
Санду: Совбез рекомендует ввести в Молдове режим ЧП на две недели


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Национальный день слона в Таиланде
Фото: как прошел Национальный день слона в Таиланде
Гавайи пострадали от затяжных ливней
Видео: небывалое наводнение на Гавайях – всему виной затяжные ливни
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться