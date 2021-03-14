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Ион Кику

Кику о рекомендациях Майи Санду: Никто не хочет брать на себя ответственность

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210314/33979864/Kiku-o-rekomendatsiyakh-Mayi-Sandu-Nikto-ne-khochet-brat-na-sebya-otvetstvennost.html

Бывший премьер-министр Республики Молдова считает, что нынешние политики не хотят брать на себя ответственность из-за опасений потерять электорат.

КИШИНЕВ, 14 марта - Sputnik. Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Кику резко отреагировал на рекомендации президента Майи Санду о введении чрезвычайного положения. В частности, Кику обвинил Санду в том, что она не хочет просить парламент ввести чрезвычайное положение, а перекладывает ответственность за это решение на плечи правительства.

"Никто не хочет брать ответственность. Ни за болезненные ограничения, которые могут не угодить избирателям, ни за сотни смертей каждую неделю", – пишет Кику в своем Telegram-канале.

По его словам, в законе прямо прописано, что чрезвычайное положение может быть введено парламентом и по предложению президента.

"Наши политики сейчас стоят перед "сложной дилеммой". Кого спасти – людей или политический рейтинг? Пока они предпочитают сохранять свой рейтинг. Люди потерпят, "электорат" важнее", – пишет бывший премьер-министр.

Напомним, по итогам заседания Высшего совета безопасности президент Майя Санду рекомендовала ввести чрезвычайное положение на две недели на территории всей страны и предпринять ряд мер неотложного характера.

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