Додон: тотальный локдаун чрезвычайно опасен

Экс-президент предлагает отказаться от идеи тотального локдауна в экономике и сохранять равновесие между санитарной безопасностью граждан и их экономической и социальной безопасностью.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Глава ПСРМ Игорь Додон обсудил с руководством парламента возможный пакет новых ограничительных мер, которые позволят с одной стороны снизить риск заболеваемости, а с другой – сохранить экономику функциональной.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Додон считает, что президент Майя Санду не предложила ответственных решений для выхода из кризиса по итогам заседания Высшего света безопасности 13 марта.

По его мнению, тотальный локдаун будет означать безответственность по отношению к гражданам и к экономической сфере.

"Я провел беседу с руководством парламента и мы согласились с тем, что тотальный локдаун, введения которого требует Майя Санду, чрезвычайно опасен. В результате мы обсудили пакет возможных частичных ограничительных мер, которые позволят с одной стороны снизить риск заболеваемости, а с другой – сохранить экономику функциональной", – сообщил Додон.

По его словам, в ходе встречи также обсуждался план рациональной защиты социальной и деловой сфер, в котором в том числе будут заимствованы некоторые меры, практикуемые в европейских странах.

Например, путем введения частичных ограничений многим из них удалось обеспечить равновесие между санитарной безопасностью граждан и их экономической и социальной безопасностью.

"Также необходимо ускорить доступ граждан к эффективным вакцинам против COVID-19 (из любых источников – госзакупок или гуманитарной помощи). Граждане должны сами выбрать, какую вакцину они считают наиболее эффективной. Попытки же создать искусственные преграды и препятствия для регистрации и поступления в страну вакцины "Спутник V" недопустимы", – пишет Додон.

Экс-президент в очередной раз призвал Санду срочно выдвинуть предложенного парламентским большинством кандидата в премьеры для избрания функционального правительства, которое сможет обеспечить безопасность и защиту граждан.

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