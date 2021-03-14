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Фадей Нагачевский

Нагачевский: без полномочного правительства невозможно управлять кризисом

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210314/33981858/glava-minyusta-bez-polnomochnogo-pravitelstva-nevozmozhno-upravlyat-krizisom.html

Исполняющий обязанности главы Минюста, анализируя фактическую ситуацию в стране, заявил, что на первый взгляд месседж президента Майи Санду ясен, но чрезвычайно сложно понять, что она имела в виду.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Фадей Нагачевский считает, что в требованиях Майи Санду сложно отыскать правовую логику. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам главы и. о. главы Минюста, если предлагается ввести ЧП, аналогичное тому, что было прошлой весной (локдаун), то более целесообразно было бы самому президенту попросить и убеждать парламент, так как временное правительство не имеет для этого легитимных полномочий.

"Если предлагается такое же ЧП, то предложение президента об изменении состава Нацкомиссии по общественному здоровью НКОЗ в качестве немедленной меры неуместно, так как в случае ЧП будет создана новая комиссия", — пишет Нагачевский.

Он также высказался по поводу внесения поправок в законодательство о ЧП для более эффективного его применения.

Майя Санду
© Inquam Photos / Cornel Putan
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"Отмечу, что в прошлом году такой проект по корректировке чрезвычайного законодательства был разработан на основе предложений всех министерств. Проект не принят только потому, что непонятно, может ли его продвигать временное правительство, или по закону мы не имеем права принимать и вносить в парламент проекты нормативных актов", — объясняет Нагачевский.

По мнению и. о. главы Минюста, без полномочного правительства невозможно эффективно управлять пандемическим кризисом. По словам Нагачевского, какой бы не была сложной ситуация, президент должен вернуться в конституционное поле.

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