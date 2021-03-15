В администрации президента высказались о попытке Симиона въехать в Молдову

Румынский политик, которому запрещен въезд в Молдову, надеялся, что ему позволят въехать на территорию страны на основании того, что он является членом парламента Румынии.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. В администрации президента Молдовы заявили, что ведомство не занимается решением ситуации, произошедшей на молдавско-румынской границе, где не пустили в страну Джеордже Симиона, действующего депутата парламента Румынии, которому с 2018 года на пять лет запрещен въезд в Молдову.

Как отметили в ведомстве, этим вопросом занимаются другие структуры.

"Администрация президента не несет ответственности за разрешение этого дела, но обратилась в Бюро по миграции и предоставлению убежища, чтобы прояснить ситуацию. Судя по представленной информации, единственным правовым решением для отмены запрета является судебная процедура", - пояснили в пресс-службе администрации главы государства.

Последний запрос о приостановлении действия решения Бюро от 1 октября 2018 года был подан адвокатом Джеордже Симиона 17 февраля 2021 года, но он был отклонен. Следующее заседание Высшей судебной палаты намечено на 7 апреля 2021 года.

Напомним, Джеордже Симион, несмотря на действующий запрет на въезд в Молдову, попытался въехать в страну 13 марта. Молдавские пограничники не пустили его в республику, поскольку запрет действует до 2023 года.

Румынский политик надеялся, что его пустят на основании того, что он является членом парламента Румынии.

Симион известен как председатель румынской гражданской платформы Acțiunea 2012. Он активно продвигает идею объединения Молдовы и Румынии. В прошлом году он возглавил румынскую партию AUR (Альянс за единство румын).

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