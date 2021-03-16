Консультации с Санду: что думают депутаты о дискуссиях с президентом

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду проведет во вторник консультации с парламентскими фракциями и группами. Дискуссии начнутся в 09.00, а по их итогам глава государства выступит с заявлением.

Что говорят социалисты

Глава фракции Партии социалистов Республики Молдова Корнелиу Фуркулицэ в интервью одному из СМИ отметил, что Конституционный суд четко указал, что президент должен пойти на настоящие дискуссии, а не формальные.

"Дискуссии должны быть с конкретным результатом. По итогам бесед должно быть предложено какое-то решение или озвучены выводы – есть или нет парламентское большинство, есть или нет кандидатура (в премьеры – ред.). Уже по итогам этих обстоятельств президент обязана выдвинуть претендента на пост главы кабинета министров", – сказал Фуркулицэ.

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По его словам, с юридической точки зрения, 23 марта истекают 90 дней с момента отставки правительства Иона Кику, что дает главе государства право обратиться в КС для констатации или не констатации обстоятельств запуска процедуры досрочных выборов.

Однако, по мнению депутата, в Конституции достаточно четко сказано, что проведение досрочных выборов инициируется в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов.

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"Маловероятно, что Конституционный суд смог бы установить наличие тех условий, которые привели бы к досрочным выборам, потому что в парламенте есть большинство, выдвинувшее кандидата, была предпринята только одна попытка назначить премьер-министра, которая провалилась – кабмин Гаврилицы. Таким образом, Конституционному суду сейчас нечего констатировать для объявления досрочных выборов, и вряд ли президент имеет право обращаться в КС. То есть может сложиться ситуация, что 23 марта, вопреки ожиданиям, ничего не произойдет", – считает Фуркулицэ.

Позиция DA

Глава фракции DA, вице-спикер парламента Александр Слусарь заявил в эфире одного из телеканалов, что в политформировании приветствуют инициативу о консультациях.

"Мы давно говорили об их необходимости. Считаем, что это единственный возможный путь для поиска решения. За последнее время положение дел в Молдове стало серьезнее", – сказал Слусарь.

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По его словам, в DA давно предлагали вариант решения кризиса.

"Наше предложение остается неизменным. Мы предлагаем идею утвердить антикризисное правительство с коротким мандантом, но которое будет в состоянии управлять пандемической ситуацией, решить ряд серьезных проблем, определить дорожную карту, как дойти до досрочных парламентских выборов… В этом году", – отметил депутат.

Он высказался также о том, каким DA видят антикризисное правительство.

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Что думают в PAS

Депутат от PAS Владимир Боля считает, что сейчас страна находится на распутье, и в таком положении республика может пребывать вплоть до 23 марта.

"А 24 марта объявляются досрочные выборы, к концу мая они состоятся, а в июне у нас будет полномочное правительство, которое займется решением всех вопросов", – уточнил Боля.

По его словам, он не знает, с каким месседжем выступит президент, однако PAS продолжает настаивать на необходимости досрочных парламентских выборов.

Демократы: нужен функциональный кабмин

Глава Демпартии Павел Филип отметил, что позиция демократов остается неизменной.

"Учитывая кризисную ситуацию, через которую мы проходим, а положение дел изменилось за последнее время, уверен, что если у нас не будет функционального правительства, то этот год будет для очень плохим", – сказал Филип, пояснив, что страна не получит кредиты от МВФ, Всемирного банка и других партнеров.

Он уточнил, что главе государства нужно было сразу после вступления в должность предлагать кандидата в премьеры.

"Если бы его поддержали, у нас было бы правительство, если нет, то мы бы уже находились в процессе досрочных выборов. Это затягивание, на мой взгляд, и привело к кризисной ситуации", – уточнил Филип.

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Диалог важен

В парламентской платформе Pentru Moldova и фракции "Партии Шор" заявили, что примут участие в консультациях, объявленных президентом.

"Фракция "Партии Шор" и парламентская платформа Pentru Moldova приветствуют возобновление переговоров и выражают надежду, что они приведут к преодолению политического кризиса, что также позволит бороться с пандемией коронавируса", – сказано в сообщении политформирований.

Там также отметили, что единственный способ выйти из тупика, в котором находится страна, – это диалог.

Все о политическом кризисе в стране

В Молдове после отставки Иона Кику с поста премьер-министра у руля осталось временное правительство во главе с исполняющим обязанности главы кабинета министров Аурелиу Чокоем.

Президент Молдовы Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, спешить с выдвижением кандидатуры на пост премьера она не стала. Глава государства решила дождаться решения Конституционного суда по поводу возможности парламента самораспуститься, чтобы перейти к организации в стране досрочных выборов в высший законодательный орган. Однако инстанция постановила, что возможности для самороспуска парламента нет.

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После этого Санду выдвинула кандидатуру вице-председателя партии "Достоинство и правда" (PAS), которой она сама руководила до избрания президентом, экс-министра финансов Натальи Гаврилицы. Однако заручиться поддержкой парламента последней не удалось. За программу кандидата и команду министров под руководством Гаврилицы не проголосовал ни один депутат законодательного форума. Такое произошло впервые за всю историю независимости Молдовы.

После этого некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Однако Конституционный суд признал этот указ президента неконституционным и обратил внимание на то, что главе государства стоит начать новые консультации с парламентскими силами по кандидатуре премьера. Санду остается непреклонной и настаивает на досрочных парламентских выборах. Глава государства сообщила, что не намерена выступать с новым указом по кандидатуре на пост премьера. Она отметила, что ждет 23 марта, чтобы распустить парламент и определить дату досрочных выборов. Однако парламентское большинство считает, что в ситуации экономического и пандемического кризиса в стране нецелесообразно проводить досрочные выборы. По мнению депутатов, деньги, предназначенные для выборов, лучше пустить на закупку вакцины от COVID-19.

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