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Администрация президента Молдовы

Консультации с Санду: что думают депутаты о дискуссиях с президентом

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210316/33996074/konsultatsii-s-sandu-chto-dumayut-deputaty-o-diskussiyakh-s-prezidentom.html

C каким настроением собираются депутаты на консультации с главой государства, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду проведет во вторник консультации с парламентскими фракциями и группами. Дискуссии начнутся в 09.00, а по их итогам глава государства выступит с заявлением.

Фадей Нагачевский
© Sputnik / Rodion Proca
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Что говорят социалисты

Глава фракции Партии социалистов Республики Молдова Корнелиу Фуркулицэ в интервью одному из СМИ отметил, что Конституционный суд четко указал, что президент должен пойти на настоящие дискуссии, а не формальные.

"Дискуссии должны быть с конкретным результатом. По итогам бесед должно быть предложено какое-то решение или озвучены выводы – есть или нет парламентское большинство, есть или нет кандидатура (в премьеры – ред.). Уже по итогам этих обстоятельств президент обязана выдвинуть претендента на пост главы кабинета министров", – сказал Фуркулицэ.

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По его словам, с юридической точки зрения, 23 марта истекают 90 дней с момента отставки правительства Иона Кику, что дает главе государства право обратиться в КС для констатации или не констатации обстоятельств запуска процедуры досрочных выборов.

Парламент Республики Молдова.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Однако, по мнению депутата, в Конституции достаточно четко сказано, что проведение досрочных выборов инициируется в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов.

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"Маловероятно, что Конституционный суд смог бы установить наличие тех условий, которые привели бы к досрочным выборам, потому что в парламенте есть большинство, выдвинувшее кандидата, была предпринята только одна попытка назначить премьер-министра, которая провалилась – кабмин Гаврилицы. Таким образом, Конституционному суду сейчас нечего констатировать для объявления досрочных выборов, и вряд ли президент имеет право обращаться в КС. То есть может сложиться ситуация, что 23 марта, вопреки ожиданиям, ничего не произойдет", – считает Фуркулицэ.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
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Позиция DA

Глава фракции DA, вице-спикер парламента Александр Слусарь заявил в эфире одного из телеканалов, что в политформировании приветствуют инициативу о консультациях.

"Мы давно говорили об их необходимости. Считаем, что это единственный возможный путь для поиска решения. За последнее время положение дел в Молдове стало серьезнее", – сказал Слусарь.

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По его словам, в DA давно предлагали вариант решения кризиса.

"Наше предложение остается неизменным. Мы предлагаем идею утвердить антикризисное правительство с коротким мандантом, но которое будет в состоянии управлять пандемической ситуацией, решить ряд серьезных проблем, определить дорожную карту, как дойти до досрочных парламентских выборов… В этом году", – отметил депутат.

Он высказался также о том, каким DA видят антикризисное правительство.

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Что думают в PAS

Депутат от PAS Владимир Боля считает, что сейчас страна находится на распутье, и в таком положении республика может пребывать вплоть до 23 марта.

"А 24 марта объявляются досрочные выборы, к концу мая они состоятся, а в июне у нас будет полномочное правительство, которое займется решением всех вопросов", – уточнил Боля.  

По его словам, он не знает, с каким месседжем выступит президент, однако PAS продолжает настаивать на необходимости досрочных парламентских выборов.

Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Демократы: нужен функциональный кабмин

Глава Демпартии Павел Филип отметил, что позиция демократов остается неизменной.

"Учитывая кризисную ситуацию, через которую мы проходим, а положение дел изменилось за последнее время, уверен, что если у нас не будет функционального правительства, то этот год будет для очень плохим", – сказал Филип, пояснив, что страна не получит кредиты от МВФ, Всемирного банка и других партнеров.

Он уточнил, что главе государства нужно было сразу после вступления в должность предлагать кандидата в премьеры.

"Если бы его поддержали, у нас было бы правительство, если нет, то мы бы уже находились в процессе досрочных выборов. Это затягивание, на мой взгляд, и привело к кризисной ситуации", – уточнил Филип.

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Диалог важен

В парламентской платформе Pentru Moldova и фракции "Партии Шор" заявили, что примут участие в консультациях, объявленных президентом.

"Фракция "Партии Шор" и парламентская платформа Pentru Moldova приветствуют возобновление переговоров и выражают надежду, что они приведут к преодолению политического кризиса, что также позволит бороться с пандемией коронавируса", – сказано в сообщении политформирований.

Там также отметили, что единственный способ выйти из тупика, в котором находится страна, – это диалог.

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В Молдове после отставки Иона Кику с поста премьер-министра у руля осталось временное правительство во главе с исполняющим обязанности главы кабинета министров Аурелиу Чокоем.

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Президент Молдовы Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, спешить с выдвижением кандидатуры на пост премьера она не стала. Глава государства решила дождаться решения Конституционного суда по поводу возможности парламента самораспуститься, чтобы перейти к организации в стране досрочных выборов в высший законодательный орган. Однако инстанция постановила, что возможности для самороспуска парламента нет.

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После этого Санду выдвинула кандидатуру вице-председателя партии "Достоинство и правда" (PAS), которой она сама руководила до избрания президентом, экс-министра финансов Натальи Гаврилицы. Однако заручиться поддержкой парламента последней не удалось. За программу кандидата и команду министров под руководством Гаврилицы не проголосовал ни один депутат законодательного форума. Такое произошло впервые за всю историю независимости Молдовы.

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© Photo : Miroslav Rotari
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После этого некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Однако Конституционный суд признал этот указ президента неконституционным и обратил внимание на то, что главе государства стоит начать новые консультации с парламентскими силами по кандидатуре премьера. Санду остается непреклонной и настаивает на досрочных парламентских выборах. Глава государства сообщила, что не намерена выступать с новым указом по кандидатуре на пост премьера. Она отметила, что ждет 23 марта, чтобы распустить парламент и определить дату досрочных выборов. Однако парламентское большинство считает, что в ситуации экономического и пандемического кризиса в стране нецелесообразно проводить досрочные выборы. По мнению депутатов, деньги, предназначенные для выборов, лучше пустить на закупку вакцины от COVID-19. 

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