Депутаты партии "Шор" встретились с Санду: какого кандидата они поддерживают

Президент Молдовы Майя Санду проводит во вторник консультации с парламентскими фракциями. Стороны обсуждают текущую ситуацию в стране, а также выдвижение кандидата на пост премьер-министра.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Члены фракции "Шор" стали первыми, кто пришел на консультации с президентом Молдовы. Они рассказали об итогах беседы и о том, какого кандидата на пост премьер-министра поддерживают.

"Мы довольны этим диалогом, он был открытым и конструктивным. Мы надеемся выйти из политического, социального и пандемического кризиса. Для нас интересы и здоровье граждан являются приоритетом. Что касается назначения премьера, мы все еще сохраняем нашу позицию. Кандидат, которого мы поддерживаем, - это Марианна Дурлештяну. Мы открыты для обсуждения всех вариантов, важно, чтобы все фракции искали решения", - заявила по итогам консультаций депутат от фракции "Шор" Марина Таубер.

По ее словам, фракция продолжает также поддерживать идею проведения досрочных парламентских выборов в стране.

"Но прежде нам нужно и полноценное правительство, способное проводить все необходимые переговоры и имеющее все полномочия", - добавила Таубер.

Как рассказала другой член платформы Pentru Moldova Элеонора Граур, политформирование выступает за кабинет министров, который смог бы направить финансовые ресурсы на поддержку системы здравоохранения, а именно здоровья граждан, а также представителей бизнеса.

"Я надеюсь, что сегодня будет найден консенсус. Мы должны преодолеть политический кризис", - отметила Граур.

В то же время члены фракции "Шор" отказались как-либо комментировать позицию президента Майи Санду. Ожидается, что она выступит перед прессой после встречи со всеми фракциями.

Согласно постановлению Конституционного суда от 23 февраля, президент страны обязан провести консультации с парламентскими фракциями и группами, в том числе с независимыми депутатами.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

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