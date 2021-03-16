Заявления депутатов Pro Moldova после встречи с Санду

Президент Молдовы Майя Санду проводит во вторник консультации с парламентскими фракциями. Стороны обсуждают текущую ситуацию в стране, а также выдвижение кандидата на пост премьер-министра.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Депутаты парламентской платформы Pro Moldova открыты к диалогу и готовы предложить свою помощь для поиска выхода из тяжелой ситуации в стране, такое заявление сделал во вторник лидер этого формирования Андриан Канду по итогам консультаций с президентом Молдовы Майей Санду.

Как подчеркнул Канду, Pro Moldova последовательна и продолжает поддерживать идею проведения досрочных парламентских выборов, но перед этим нужно сформировать антикризисное правительство. Однако политик не назвал конкретного кандидата на пост премьера.

"Досрочные парламентские выборы можно провести лишь после того, как будет остановлен эпидемиологический кризис", - отметил Канду.

В то же время Канду уточнил, что пока невозможно ответить на вопрос, проголосует ли его формирование за ранее предложенного кандидата в премьеры Марианну Дурлештяну, поскольку никто еще не видел ее программы.

По мнению Канду, будущий состав кабинета министров должен составить четкий план по преодолению кризиса.

"В стране должна быть продуманная антикризисная программа. Мы можем преодолеть кризис и должны найти решения для создания антикризисного правительства без политической принадлежности, с программой по борьбе с пандемией, помощи экономике страны, решением социальных вопросов, а также изменением законодательства для проведения досрочных выборов", - добавил политик.

По его словам, если будет необходимо ввести также чрезвычайное положение в стране, то это лучше делать только после оказания должной поддержки населению и бизнесу.

Согласно постановлению Конституционного суда от 23 февраля, президент страны обязан провести консультации с парламентскими фракциями и группами, в том числе с независимыми депутатами.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

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