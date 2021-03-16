ДПМ предложила Санду свой план по выходу страны из кризиса

Депутаты-демократы после консультаций с президентом выступили с конкретным планом по созданию кабинета министров и проведению досрочных выборов.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Представители фракции демократов в след за другими парламентариями провели консультации с президентом Майей Санду.

По мнению лидера демократов Павла Филипа, в начале беседы сразу был поставлен вопрос - досрочные выборы или создание правительства. Как уточнил Филип, в нынешней ситуации проводить выборы не стоит.

"Есть приоритетные вопросы - пандемия, и ДПМ считает любую полемику и досрочные выборы преступлением против общества. Гражданам нужна твердая рука, чтобы управлять делами в стране. Нужно ввести чрезвычайное положение с привлечением полиции и армии, чтобы соблюсти введенные ограничения. Много говорят об экономических потерях, и мы предложили мораторий и централизацию государственных финансов", - заявил Филип.

Он уточнил, что стране необходима четкая стратегия в контексте вакцинации населения, и ДПМ такую озвучили на днях. Главные пункты этой стратегии, как напомнил Филип, - разблокирование внешнего финансирования с помощью функционального правительства, внесение поправок в Кодекс о выборах для проведения двухдневного голосования, а также ускорение процесса вакцинации: "досрочные выборы невозможны, если будет привито меньше 50% населения".

Лидер ДПМ также рассказал о плане ДПМ по формированию правительства и запуску процедуры досрочных выборов: при поддержке четырех партий (ДПМ, PAS, DA, ПСРМ) выбрать компромиссного кандидата в премьеры, который в течение месяца подготовил бы все необходимые законопроекты парламенту. Затем, как полагает Филип, депутаты должны будут оказать поддержку премьеру.

"После чего на протяжении трех месяцев не собираться на заседания, чтобы создать условия для роспуска Высшего законодательного органа. Далее пройдут два предвыборных месяца, и в таком случае можно уложиться в шесть месяцев", - заключил Филип.

Согласно постановлению Конституционного суда от 23 февраля, президент страны обязан провести консультации с парламентскими фракциями и группами, в том числе с независимыми депутатами.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

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