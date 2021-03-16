Чего ждать от дискуссий Санду с парламентскими фракциями

Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац объяснил, что должно произойти в ходе консультаций между президентом и парламентскими силами.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Некоторые эксперты считают, что президент Молдовы Майя Санду пытается вернуться к нормальному конституционному состоянию, снова пригласив фракции на дискуссии. Решением Конституционного суда от 23 февраля глава государства обязана возобновить консультации с парламентскими силами, в том числе с неприсоединившимися законодателями.

Это означает, как утверждают аналитики, что депутатам, подписавшимся за формирование парламентского большинства, придется сегодня подтвердить свое намерение формализовать абсолютное большинство.

Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил, что Санду придется уважать конституционные процедуры. По его мнению, президент могла бы использовать некоторые инструменты, предусмотренные решением Конституционного суда от 23 февраля.

"Глава государства обязана проконсультироваться с парламентскими фракциями, чтобы выяснить, существует ли формализованное абсолютное большинство в парламенте. Если оно существует и предлагает кандидата, у главы государства есть в распоряжении ряд инструментов, а именно проводить обсуждения с каждым депутатом, который подписался на этого кандидата", – сказал Кырнац.

Он уточнил, что после этого президент может проверить самого кандидата на пост премьера, соответствует ли он критериям, описанным в законе о правительстве, в том числе то, существуют ли подозрения, связанные с неподкупностью. По его словам, если такие подозрения появляются, то глава государства может в порядке исключения вернуть кандидатуру парламентского большинства, а если депутаты сохранят свою поддержку этому претенденту, президент обязан его выдвинуть.

Президент Молдовы Майя Санду проводит во вторник консультации с парламентскими фракциями и группами.

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