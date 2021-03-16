Слусарь после консультаций с Санду: предложили кабмин под руководством DA

Итоги консультаций президента с представителями "Платформы DA": в партии считают, что со стороны главы государства было бы самым логичным в этой ситуации пойти на предложенный ими вариант.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Депутаты от партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) считают, что парламент не может быть распущен в ближайший период, и только правительство во главе с DA сможет противостоять всем проблемам. Лидер фракции, вице-спикер законодательного органа Александр Слусарь отметил, что президент Майя Санду не высказалась по поводу озвученного предложения.

"Мы представили то, как видим это правительство, план действий на будущее. Решение принадлежит госпоже Санду, но давайте внесем ясность: пандемический и юридический контекст в стране не позволяют выбирать между досрочными выборами и антикризисным правительством", – сказал Слусарь на брифинге во вторник.

По его словам, предложенный главе государства вариант – "правительство во главе с DA, которое справится с вызовами и после этого, в 2021 году [можно будет] идти на досрочные парламентские выборы".

"Мы остаемся на своей позиции. Уверены, что самое логичное, уместное и правдоподобное предложение – это вариант "Платформы DA", – заключил политик.

Согласно постановлению Конституционного суда от 23 февраля, президент страны обязан провести консультации с парламентскими фракциями и группами, в том числе с независимыми депутатами.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

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