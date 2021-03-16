Санду встретилась с PAS: депутаты продолжают настаивать на досрочных выборах

Депутаты PAS, в отличие от других фракций, настаивают на скорейшем проведении досрочных выборов вместо создания правительства.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Представители фракции PAS после раунда переговоров с президентом Майей Санду заявили, что стране необходимы в первую очередь досрочные выборы. Об этом сообщил лидер фракции PAS Игорь Гросу.

"Мы считаем, что это обман граждан, ведь было обещано, что досрочные парламентские выборы пройдут сразу после президентских. Мы должны следовать этому обязательству. В идеале нужно достичь общего решения с парламентскими фракциями по результатам дискуссий с главой государства", – уточнил Гросу.

По его словам, депутаты рассчитывают, что выборы пройдут летом, поскольку "в этот период падает количество новых случаев заболеваний, а также с точки зрения логистики голосование будет проще организовать".

Гросу уточнил, что во время консультаций с Санду депутаты не обсуждали альтернативных кандидатур в премьер-министры. Вместо создания функционального правительства депутаты фракции PAS готовы помогать искать решения для помощи нынешнему кабмину, чтобы эффективно управлять пандемией.

"Мы не обсуждали альтернативных кандидатур. Но Конституционный суд уже дал решение: нынешнее правительство получило право назначить дополнительно госсекретарей в помощь", – пояснил Гросу.

Согласно постановлению Конституционного суда от 23 февраля, президент страны обязан провести консультации с парламентскими фракциями и группами, в том числе с независимыми депутатами.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

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