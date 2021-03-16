Дурлештяну решила отказаться от предложения стать премьером Молдовы

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Марианна Дурлештяну, кандидатуру которой на пост главы правительства поддержали социалисты, фракция партии "Шор" и Pentru Moldova, сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. Об этом она написала во вторник на своей странице в Facebook.

"Я решила снять свою кандидатуру на пост премьер-министра Республики Молдова. Не могу допустить, чтобы мое имя и репутация использовались для сведения счетов между политическими кланами. Приняла предложение, только исходя из желания помочь преодолеть кризисы и продвинуть страну вперед", – отметила Дурлештяну.

Она выразила надежду, что на предстоящих досрочных парламентских выборах появится место для нового политического класса, обладающего реальными моральными устоями, и все это позволит преобразить страну к лучшему.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

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