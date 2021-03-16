Санду решила выдвинуть Игоря Гросу кандидатом в премьеры

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду по итогам консультаций с парламентскими фракциями решила выдвинуть кандидатом в премьеры лидера PAS Игоря Гросу.

"Попросила кандидата подготовить программу и сформировать команду, с которой отправится в парламент", – заявила Санду.

Как отметила глава государства, к такому решению она пришла в связи с тем, что на данный момент нет кандидата, который пользовался бы поддержкой абсолютного и формального большинства в парламенте. Как сообщила Санду, ранее она получила акт об отказе занять должность премьер-министра от Марианны Дурлештяну.

По словам Санду, она узнала о решении Дурлештяну уже после переговоров с фракцией социалистов.

В заключение президент добавила, что она не отступает от желания провести досрочные выборы в Высший законодательный орган. По ее мнению, это должно произойти летом.

Игорь Гросу является председателем парламентской фракции PAS. Известно, что с 2012 по 2015 год он занимал должность вице-министра образования, в период, когда министерство возглавляла Санду.

Ранее глава государства провела переговоры с представителями всех парламентских фракций. Большинство из них высказались за формирование функционального правительства для эффективного управления пандемией. Представители PAS посчитали, что временное правительство может исполнять свои главные обязанности, а в приоритете на данный момент досрочные выборы.

Согласно постановлению Конституционного суда от 23 февраля, президент страны обязан провести консультации с парламентскими фракциями и группами, в том числе с независимыми депутатами.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

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