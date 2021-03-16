Санду рассчитывает на проведение летом досрочных выборов в парламент Молдовы

Глава государства выразила надежду, что досрочные парламентские выборы могут состояться уже через несколько месяцев.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду надеется, что удастся организовать досрочные парламентские выборы летом. Об этом она заявила на пресс-подходе по итогам консультаций с парламентскими фракциями.

"Мы все понимаем, что выборы могут произойти лишь тогда, когда пандемия контролируется, когда ситуация значительно улучшится. Поэтому в первую очередь работаем над тем, чтобы ввезти в страну вакцину и обеспечить ею как можно больше людей", – сказала Санду.

По ее словам, власти также предпринимают другие меры, которые могут защитить граждан и снизить число инфицирований коронавирусом. Она выразила надежду, что в ближайшие недели страшные цифры заболевания COVID-19 пойдут на спад.

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"Надеюсь, что нам удастся организовать досрочные парламентские выборы летом, чтобы избавиться в том числе от коррупции, не только от COVID", – отметила Санду.

Президент Молдовы по итогам консультаций с парламентскими фракциями решила выдвинуть кандидатом в премьеры лидера партии PAS. До избрания на пост главы государства Санду сама руководила этим политформированием.

Известно, что с 2012 по 2015 год он занимал должность вице-министра образования, в период, когда министерство возглавляла Санду.

Ранее глава государства провела переговоры с представителями всех парламентских фракций. Большинство из них высказались за формирование функционального правительства для эффективного управления пандемией. Представители PAS посчитали, что временное правительство может исполнять свои главные обязанности, а в приоритете на данный момент досрочные выборы.

Согласно постановлению Конституционного суда от 23 февраля, президент страны обязан провести консультации с парламентскими фракциями и группами, в том числе с независимыми депутатами.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

Спустя ровно месяц Санду пошла на консультации с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера иледра PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.

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