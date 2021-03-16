Новая серия "игры престолов": каковы шансы утвердить правительство в Молдове

Станет ли кабмин под руководством Игоря Гросу выходом из политического кризиса в Молдове, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Политические итоги дня: консультации президента Майи Санду с парламентскими фракциями, Марианна Дурлештяну, которую поддерживало парламентское большинство, отказалась становиться премьером, а после этого глава государства объявила о новом претенденте на пост руководителя кабмина – Игоре Гросу.

Для многих такие повороты на и без того витиеватой политической тропинке молдавской политики оказались неожиданными, а некоторые усмотрели в этом даже некую синхронизацию. Что это – очередной виток политического кризиса в "игре молдавских престолов" или возможный путь выхода из тупика – читайте в обзоре

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Что говорят социалисты

Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что глава государства Майя Санду поспешила с выдвижением нового кандидата Игоря Гросу в премьеры. По словам Додона, одним из возможных вариантов развития событий может быть то, что в ближайшее время парламентское большинство предложит своего претендента на пост главы правительства.

"Вероятность того, что социалисты поддержат кандидатуру Гросу близка к нулю. Чтобы не говорить, что равна нулю, так как должно быть коллективное решение на уровне партии. Но не думаю, что социалисты поддержат эту кандидатуру, как и в случае с Гаврилицей. И если дойдет до обсуждения этой кандидатуры в парламенте, потому что этот указ президента может быть признан неконституционным, то это будет еще один кандидат с нулем голосов", – отметил глава ПСРМ.

По его словам, после решения Конституционного суда, который аннулировал указ Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьеры, некоторые юристы заявляли, что таким образом была аннулирована и кандидатура Марианны Дурлештяну на пост главы кабмина.

"Мы учитывали это и рассматривали возможность выдвижения и других кандидатов", – сказал Додон.

Он считает, что выдвижение президентом нового кандидата в премьеры и возможное предложение в последующие дни претендента на пост главы кабинета министров со стороны парламентского большинства может привести к очередному блокированию.

"После нового решения Конституционного суда, который постановит, что нужно учитывать парламентское большинство, где-то в начале апреля Майе Санду опять скажут соблюдать Конституцию, и она будет вынуждена опять идти на диалог с социалистами", – сказал Додон.

При этом он отметил, что для него решение Дурлештяну отказаться от предложения стать премьером стало неожиданным. По его словам, утром они созванивались, и он еще раз подтвердил, что социалисты продолжают поддерживать ее в качестве кандидата на пост главы правительства.

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У DA много вопросов

Глава фракции DA, вице-спикер парламента Александр Слусарь заявил, что для него и для всей партии, к которой он принадлежит, оказалось сюрпризом выдвижение Игоря Гросу кандидатом в премьеры.

"Не могу сказать, что этот сюрприз приятный. При все том, что у нас нет блока (блок ACUM, в который ранее входили PAS и DA – ред.), я такого решения не ожидал от госпожи Санду", – сказал Слусарь.

По его словам, DA предлагали президенту функциональное правительство и были готовы выработать дорожную карту решения первоочередных проблем, чтобы прийти к концу года к досрочным выборам.

"Госпожа Санду нас убеждала, что любое другое правительство – это неправильно, и что, возможно, надо дать больше полномочий нынешнему (временному – ред.), что нельзя откладывать досрочные выборы, неважно какое будет правительство временное или нет – это не имеет значение. Потом вышли коллеги из PAS и заявили, что выступают за укрепление полномочий нынешнего правительство Чокоя… А через час Санду объявила, что кандидат в премьеры – Гросу", – рассказал Слусарь.

Депутат уточнил, что так и не понял, хотят ли в PAS, чтобы было проголосовано это правительство или нет.

"Если это снова делается для того, чтобы за это правительство не проголосовали, то это очередной спектакль. Все эти игры выглядят достаточно цинично. То, как это было сделано, не прибавляет ни мне, ни моим коллегам оптимизма. Возможно, если стало известно о решении госпожи Дурлештяну, то надо было провести новые консультации сегодня же", – отметил парламентарий.

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Позиция демократов

Лидер Демпартии Молдовы Павел Филип считает, что Санду стоило обсудить на консультациях выдвижение Игоря Гросу в премьеры.

"Жаль, что госпожа президент не обсудила с нами на консультациях этот сценарий, который был понятен и подготовлен заранее. "Консультироваться" – это означает "спрашивать, просить высказать мнение, совет, советоваться с кем-то", – отметил Филип.

Что касается нового предложения, то, как отметил демократ, он до сих пор до сих пор не понимает, идет ли в этот раз речь о реальном правительстве, или даже сейчас встанет вопрос не голосовать за него.

"Не хочу брать в расчет возможность, что новый кандидат будет просить опять ноль голосов, потому что страна не выживет без функционального правительства. Госпожа президент должна быть честна с гражданами и четко им говорить, куда движемся и что их ждет. Во время пандемии нет места политическим играм", – отметил Филип.

По его мнению, анализируя произошедшее, можно прийти к выводу, что определенное соглашение между Майей Санду и Игорем Додоном, о котором многие говорят, было сделано заранее: договорились идти на досрочные выборы.

"Лично я глубоко разочарован и испытываю отвращение к скрытым договоренностям и спектаклю, который ставят сегодня, когда страна горит, а люди умирают", – заключил демократ.

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Лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду усмотрел некоторую последовательность в событиях дня – Игорь Додон находился на консультациях с Майей Санду, поступил отказ Дурлештяну, заявление, по стилистике которого, как считает Канду, понятно, что это заготовка, а затем президент озвучила имя нового кандидата в премьеры. По мнению главы Pro Moldova, в этих действия есть некая синхронизация. Однако, как отметил Канду, нужно посмотреть на команду и программу правительства Игоря Гросу.

"Выборы должны состояться тогда, когда пандемическая ситуация и кризис как минимум будут под контролем", – сказал Канду.

На вопрос о том, есть ли договоренность между Додоном и Санду, Канду отметил, что не может делать такие заявления.

"Но сегодня возникли некоторые вопросы, принимая во внимание действия и то, что мы наблюдали сегодня. Необязательно, что есть такая договоренность, может это принятие некоторых идей, которые обсуждались какое-то время", – сказал Канду.

Что говорят в PAS

Депутат от фракции PAS Оазу Нантой, комментируя события дня, отметил, что не был в курсе такого развития событий.

"Майя Санду с точки зрения того, что она перехватила политическую инициативу, на мой взгляд, поступила правильно. Не буду комментировать, на основе каких аргументов госпожа Дурлештяну сняла свою кандидатуру", – отметил Нантой.

Позиция Партии "Шор"

А вице-спикер парламента, депутат PAS Михай Попшой написал на своей странице в Facebook, что в случае, если за правительство в очередной раз не проголосуют, это приведет к досрочным выборам.

Представитель фракции Партии "Шор" Марина Таубер, комментируя консультации с президентом и произошедшее после этого, отметила, что действительно все изменилось.

По ее словам, о том, поддержит ли фракция Партии "Шор" и группа Pentru Moldova кандидатуру Гросу или выступит с другим претендентом на пост главы кабмина, будет объявлено позже.

Что говорят эксперты?

Выдвижение лидера PAS Игоря Гросу в качестве кандидата в премьеры Молдовы стало сюрпризом. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.

По его мнению, отказ Марианны Дурлештяну, кандидатуру которой на пост главы правительства поддержали социалисты, фракция Партии "Шор" и Pentru Moldova, от предложения стать премьером Молдовы сыграло на руку президенту Майе Санду. Он отметил, что Дурлештяну сделала Санду подарок. Глава государства же, как считает политолог, выдвинула нового кандидата в премьеры в соответствии с положениями закона.

По мнению аналитика, если депутаты не хотят досрочных парламентских выборов, то они проголосуют за Гросу и его команду правительства, которую он должен предложить в течение не более 15 дней.

"Или депутаты пойдут на досрочные парламентские выборы, или они будут вынуждены утвердить Игоря Гросу", – уточнил Михэеш.

Политолог не исключает, что Дурлештяну решила снять свою кандидатуру в результате договоренности с лидером Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорем Додоном.

Такого же мнения придерживается и политический аналитик Виктор Никитуш.

Отказ Дурлештяну от предложения стать премьером Молдовы дал "зеленый свет" президенту республики Майе Санду выдвинуть своего претендента – лидера партии PAS Игоря Гросу, считает Никитуш.

По его мнению, Молдова возвращается к ситуации 2019 года – правлению ACUM/ПСРМ.

"Отказ Марианны Дурлештяну, скорее всего, был скоординирован с Игорем Додоном. Этот шаг предоставил президенту возможность выдвинуть кандидата, который, возможно, будет проголосован", – считает Никитуш.

Как отметил аналитик, "правительство под руководством представителя PAS, в которое войдут и приближенные DA или ПСРМ, предоставит доверие со стороны Евросоюза, более высокие шансы для поставок вакцины от коронавируса и для привлечения финансовых средств, необходимых для того, чтобы остановить финансовый спад Молдовы".

"Если PAS хочет получить голоса парламента за Игоря Гросу, то им нужно продемонстрировать доказательства открытости к сотрудничеству с другими парламентскими партиями", – отметил Никитуш.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

Спустя ровно месяц Санду пошла на консультации с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.

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