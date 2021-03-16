Додон: Санду поспешила с выдвижением нового кандидата в премьеры

Экс-президент Молдовы рассказал, поддержит ли фракция Партии социалистов выдвинутого главой государства нового кандидата в премьеры, а также стал ли для него сюрпризом отказ Дурлештяну стать премьером.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что глава государства Майя Санду поторопилась с выдвижением нового кандидата Игоря Гросу в премьеры, а в ближайшее время парламентское большинство может выдвинуть своего претендента на пост главы правительства.

По его словам, после решения Конституционного суда, который аннулировал указ Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьеры, некоторые юристы заявляли, что таким образом была аннулирована и кандидатура Марианны Дурлештяну на пост главы кабмина.

"Поэтому мы в ближайшие дни – завтра или послезавтра, когда будет заседание парламента, вновь выдвинем кандидатуру на пост премьера от большинства, сформированного в парламенте. Может ли это быть кандидатура Дурлештяну или какой-то другой кандидат, мы еще посмотрим. Время еще есть", – сказал Додон.

Решение Дурлештяну, как отметил политик, для него оказалось сюрпризом, после утреннего разговора с ней о том, что социалисты по-прежнему ее поддерживают в качестве кандидата в премьеры. Впрочем, как отметил лидер ПСРМ, речь идет лишь о посте в социальной сети, а не об ее официальном отказе.

"Вероятность того, что социалисты поддержат кандидатуру Гросу близка к нулю. Чтобы не говорить, что равна нулю, так как должно быть коллективное решение на уровне партии. Но не думаю, что социалисты поддержат эту кандидатуру, как и в случае с Гаврилицей. И если дойдет до обсуждения этой кандидатуры в парламенте, потому что этот указ президента может быть признан неконституционным, то будет еще один кандидат с нулем голосов", – отметил Додон.

Как считает лидер социалистов, Санду поторопилась с выдвижением кандидата. По его словам, президент должна была созвать парламентское большинство и обсуждать с ним кандидатуру на пост премьера. Он не исключил, что на следующем заседании парламента или через неделю так как время до 23-24 марта есть, парламентское большинство может выдвинуть другого кандидата. При этом он обратил внимание на то, что большинство в законодательном органе может быть расширено.

Он подчеркивает, что открыт к диалогу с президентом и считает, что еще не поздно обсудить сложившуюся ситуацию. "Необходим диалог", – сказал Додон.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

Спустя ровно месяц Санду пошла на консультации с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера иледра PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.

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