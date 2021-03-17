Батрынча: Дурлештяну под давлением отказалась быть кандидатом в премьеры

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Марианна Дурлештяну отказалась быть кандидатом в премьеры, так как на нее оказывалось давление. Об этом заявил депутат-социалист Влад Батрынча на брифинге в среду.

"Было оказано огромное давление в стиле Плахотнюка на Марианну Дурлештяну. Мы знали об этом давлении. Мы, социалисты, не из тех, кто каждый день жалуется перед прессой… Поэтому не сообщали, какое давление оказывалось на госпожу Дурлештяну, чтобы она отозвала свою кандидатуру. Были нападки, призывы и прямое давление, некто из-за рубежа говорил с ней", – сказал Батрынча.

Он отметил, что такой подход не укрепляет диалог и доверие.

"Важно, что вчера мы пришли подготовленные на консультации с Майей Санду. Важно, что был диалог, в том числе тет-а-тет между экс-президентом и нынешним главой государства. В дискуссиях с PAS мы неоднократно заявляли, что без диалога мы не можем обеспечить стабильность в обществе", – сказал депутат.

Парламентарий считает, что во вторник стороны были очень близки к тому, чтобы концептуально утвердить план работы.

"Кто принял решение повлиять на Дурлештяну отозвать кандидатуру именно тогда, когда у нас был достаточно продуктивный диалог в здании администрации президента? Все это будет рассмотрено, детали представим. Но давление на Дурлештяну с ее отказом, а затем выдвижение господина Гросу – это не укрепляет диалог между политическими силами, между государственными институтами", – сказал Батрынча.

По его мнению, накануне произошел удар по искренним намерениям найти решения, консенсус и стабильность.

"И участие некоторых сил за пределами Молдовы в этом процессе должно быть осуждено. В такой диалог никто не должен был вмешиваться такими методами", – отметил депутат.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры. А 23 февраля Конституционный суд постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя ровно месяц Санду пошла на консультации с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.

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