Молдавские депутаты собираются на заседание: что в планах у парламентариев

Как сообщили в пресс-службе парламента, в ближайшие два дня депутаты рассмотрят среди прочего проект постановления о создании спецкомиссии по отбору кандидатов на пост народного адвоката, поправки и дополнения в закон о ветеранах, изменения в Кодекс мореплавания, поправки в закон о рынке нефтепродуктов.
"На пятницу, 19 марта, запланировано предоставление отчетов Счетной палаты по поводу администрирования и использования государственных финансовых ресурсов, а также отчета о работе структуры за 2019 год", – отметили в пресс-службе законодательного органа.
В парламенте республики планируют рассмотреть поправки в ряд законов. Изменения направлены на стимулирование предпринимателей импортировать в страну вакцину от COVID-19, закупленную за счет государственных средств.