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Парламент Республики Молдова

Молдавские депутаты собираются на заседание: что в планах у парламентариев

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210317/34020436/moldavskie-deputaty-sobirayutsya-na-zasedanie-chto-v-planakh-u-parlamentariev.html

На этой неделе молдавские депутаты соберутся дважды на пленарное заседание высшего законодательного органа.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Члены постоянного парламентского бюро утвердили повестку пленарных заседаний высшего законодательного органа на 18-19 марта.

Депутаты парламентской группы Pro Moldova
© Photo : Parlamentul Republicii Moldova
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Как сообщили в пресс-службе парламента, в ближайшие два дня депутаты рассмотрят среди прочего проект постановления о создании спецкомиссии по отбору кандидатов на пост народного адвоката, поправки и дополнения в закон о ветеранах, изменения в Кодекс мореплавания, поправки в закон о рынке нефтепродуктов.

"На пятницу, 19 марта, запланировано предоставление отчетов Счетной палаты по поводу администрирования и использования государственных финансовых ресурсов, а также отчета о работе структуры за 2019 год", – отметили в пресс-службе законодательного органа.

Заседание начнется в четверг в 10.00.

Ранее вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча сообщил, что 18 марта планируется официально выдвинуть от парламентского большинства кандидата в премьер-министры.

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