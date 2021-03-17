Pro Moldova может проголосовать за Гросу: объяснение Канду

Депутаты Pro Moldova готовы голосовать за создание нового правительства, но окончательное решение они примут после представления команды и программы кандидата в премьеры Игоря Гросу.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Депутаты парламентской платформы Pro Moldova могут проголосовать за Игоря Гросу на пост премьер-министра, об этом заявил в среду на своей странице в Facebook лидер формирования Андриан Канду.

"Страной должны управлять, а досрочные парламентские выборы не должны проводиться во время пандемического кризиса", – заявил Канду.

По словам Канду, окончательное решение о том, станет ли его платформа поддерживать главу фракции PAS, примут уже после представления программы правительства и кандидатов в министры.

По мнению лидера Pro Moldova, будущий кабмин должен быть сформирован на примерно полугодовой срок из специалистов "как можно менее политически аффилированных".

Канду считает, что в сложившейся ситуации, даже если позже состоятся досрочные парламентские выборы, необходимо прежде всего создать антикризисное правительство, которое будет эффективно управлять проблемами в экономике и проблемами, вызванными пандемией COVID-19.

Лидер Pro Moldova заявил, что предвыборную кампанию и досрочные парламентские выборы невозможно организовать в то время, когда растет заболеваемость COVID-19, и "избиратели рискуют, выйдя на избирательные участки, направиться затем прямиком в отделения интенсивной терапии".

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Ранее депутаты-социалисты оспорили в Конституционном суде постановление Майи Санду о назначении лидера PAS Игоря Гросу кандидатом на пост премьер-министра. В ПСРМ объявили, что хотят выдвинуть собственного кандидата.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов. А 23 февраля Конституционный суд постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя ровно месяц Санду пошла на консультации с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.

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