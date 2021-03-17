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Игорь Гросу

Насколько вероятно аннулирование указа Санду по выдвижению Гросу в премьеры

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210317/34022705/naskolko-veroyatno-annulirovanie-ukaza-sandu-po-vydvizheniyu-grosu-v-premery.html

Эксперт в области конституционного права предположил, какая судьба ждет в Конституционном суде указ президента о выдвижении Игоря Гросу в премьер-министры.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Парламентское большинство не может выдвигать другого кандидата на пост премьера вместо предложенного президентом лидера PAS Игоря Гросу пока указ Майи Санду не будет признан неконституционным. Такое мнение озвучил в комментарии Sputnik Молдова эксперт в области конституционного права Теодор Крынац.

Конституционный суд
© Sputnik / Mihai Caraus
Социалисты оспорили в КС выдвижение Гросу в премьеры Молдовы

"Если есть указ, то у него есть юридические последствия, пока не будет доказано обратное, то есть до тех пор, пока Конституционный суд не объявит его неконституционным", – отметил Кырнац.

По его мнению, именно 16 марта необходимо было парламентское большинство и кандидат в премьеры. "Но их не оказалось. И именно тогда и был исчерпан этот механизм – выдвинуть претендента на пост главы правительства со стороны абсолютного формализованного парламентского большинства", – отметил собеседник.

Как считает эксперт, скорее всего, Конституционный суд признает неприемлемым обращение о признании неконституционности указа президента о выдвижении Гросу в премьеры.

"Обращение будет объявлено неприемлемым. Я предсказываю, что Конституционный суд поступит так, потому что сочтет это попыткой затянуть время", – сказал Кырнац.

Обращение в КС и выдвижение кандидата

Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Додон: Санду поспешила с выдвижением нового кандидата в премьеры
Депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова Григорий Новак, Василе Боля, Александр Суходольский и Влад Батрынча обратились в среду в Конституционный суд с требованием признать неконституционным указ президента республики о выдвижении кандидатом в премьеры Игоря Гросу.

"В обращении попросили Конституционный суд приостановить и признать неконституционным указ №47-IX от 16 марта 2021 года", – написал на своей странице в Facebook депутат-социалист Григоре Новак.

До этого вице-спикер парламента Молдовы, депутат-социалист Влад Батрынча заявил, что при выдвижении Гросу в качестве кандидата были нарушены некоторые положения Конституции.

Позже пятый президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон сообщил, что завтра, 18 марта, на пленарном заседании парламента фракция социалистов с наибольшим числом депутатов выдвинет нового кандидата на пост премьер-министра.

"Мы призовем всех депутатов, парламентские группы присоединиться к новому парламентскому большинству", – написал Додон на своей странице в Facebook.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Юрий Рошка.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рошка: нужен ли Молдове сильный лидер, а не политики-однодневки

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры. А 23 февраля Конституционный суд постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя ровно месяц Санду пошла на консультации с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. 

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