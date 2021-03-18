Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии

Дурлештяну пишет, что согласилась быть кандидатом в премьеры, чтобы изменить многое в работе правительства, но за ее спиной разыгрывались различные сценарии.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Бывшая кандидат на пост премьер-министра Молдовы от формализованного парламентского большинства Партии социалистов и парламентской группы Pro Moldova Марианна Дурлештяну опубликовала комментарий, в котором заявила, что не рассчитывала на поддержку фракции партии "Шор".

Дурлештяну пояснила, что у нее нет ничего общего с депутатом от партии "Шор" Мариной Таубер или с другими людьми из этого политформирования и приняла предложение ПСРМ только благодаря поддержке 37 депутатов-социалистов.

"Господам Илану Шору, Андриану Канду и Павлу Филипу стоит еще раз прочитать отчет Kroll, потому что тюрьма в любом случае является конечным пунктом назначения", – пишет Дурлештяну.

Дурлештяну заявила также, что согласилась быть кандидатом в премьеры, чтобы изменить многое в работе правительства, но за ее спиной разыгрывались различные сценарии.

"Моя позиция была ясна с самого начала — технократическое правительство без представителей фракций. Знаю, что благодаря ​​политической воле и принятию ответственности можно добиться многого, но в Молдове, к сожалению, этого нет. Есть только личные и клановые интересы", — написала Дурлештяну в соцсети.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" — Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили этот указ в Конституционном суде. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о повторном выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства обязана была приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova