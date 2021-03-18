Игорь Гросу назвал приоритеты будущей программы его правительства

КИШИНЕВ, 18 марта - Sputnik. Предложенный президентом Майей Санду на пост премьера Игорь Гросу написал на своей странице в Facebook, какие приоритеты лежат в основе проекта программы кабмина, которую готовит его команда.

Кандидат в премьер-министры говорит, что он серьезно относится к своей миссии, и его желанием по-прежнему остается необходимость очистить политический класс и создать ответственный и легитимный парламент, который будет развивать страну в интересах граждан.

Гросу выделил три приоритета будущей программы правительства:

Эффективная борьба с пандемией и экономическим кризисом, кампания по вакцинации, возвращение к нормальной жизни всех граждан.

Быстрое очищение госучреждений от схем и коррупционеров.

Проведение досрочных выборов.

"Вскоре я ​​проведу консультации с парламентскими фракциями, а также с политсоветом PAS, чтобы узнать, как можно достичь этих целей. Как кандидат на пост премьер-министра, я начал процесс формирования качественной правительственной команды", - написал Гросу.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.

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