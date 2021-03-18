Ион Кику: я общался с Майей Санду при посредничестве дипломата

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Экс-премьер Ион Кику выступил с уточнениями в связи с публикациями в прессе относительно его заявлений о возможном создании новой политической партии.

Бывший глава кабмина заявил, что чрезвычайное положение, которое может быть объявлено в стране, не является автоматически "локдауном" и не обязательно влечет за собой тотальное блокирование экономической деятельности. По его словам, введение парламентом режима ЧП на срок до 30 дней означает прежде всего наделение Национальной чрезвычайной комиссии всеми необходимыми полномочиями для координации борьбы с пандемией, в том числе принятие решений, которые будут иметь характер законов.

Эта мера позволит эффективно действовать и Единому центру по управлению чрезвычайными ситуациями, который координирует деятельность территориальных комиссий на уровне районов и примэрий. Именно такой режим действовал в стране с 17 марта по 15 мая 2020 года, пояснил Кику.

Экс-премьер также сообщил, что 4 декабря 2020 года при посредничестве некоего дипломата обсудил с президентом Майей Санду возможности по роспуску парламента без того, чтобы спровоцировать отставку правительства и правительственный кризис. Экс-премьер не уточнил, о каком дипломате идет речь. По словам Кику, он предложил президенту путь, по которому после принятия бюджетных законов парламент не принимал бы никаких решений в течение 90 дней, что создало бы условия для его роспуска.

"Ответом госпожи Санду (переданным через этого дипломата) стали слова "я хочу отставки правительства, чтобы распустить парламент", а также безответственный протест 6 декабря, при участии "50 тысяч хороших людей", — написал Кику. — Во главе этого протеста встали большинство коллег госпожи Санду по партии и по правительству 2013-2015 годов, когда были украдены миллиард и аэропорт".

Кику также заявил, что его слова о "падении границы по Пруту", которого будет добиваться партия с ним во главе в случае ее создания, относились к либерализации пограничного режима в случае присоединения Молдовы к Европейскому союзу, как это произошло со всем странами ЕС.

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