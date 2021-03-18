Придет ли Майя Санду на консультации большинства: решение еще не принято

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Новое парламентское большинство в четверг ждет президента Майю Санду на консультации, чтобы обсудить кандидатуру на пост премьер-министра.
Пока неясно, приняла ли Санду это приглашение. Пресс-секретарь президента Сорина Штефырца заявила Sputnik Молдова, что президент объявит о своем решении дополнительно.
"Официальное решение еще не принято президентом страны, мы проинформируем общественность, когда это будет решено", - сказала Штефырца.
В то же время в прессе сообщается со ссылкой на источники в администрации президента о том, что Санду не будет участвовать в этих консультациях.
Напомним, в четверг в парламенте было объявлено о создании парламентского большинства. Кандидатом в премьер-министры от этого большинства был назван нынешний посол Молдовы в России Владимир Головатюк.
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