Придет ли Майя Санду на консультации большинства: решение еще не принято

Парламентское большинство пригласило президента Молдовы на консультации по выдвижению кандидата в премьер-министры.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Новое парламентское большинство в четверг ждет президента Майю Санду на консультации, чтобы обсудить кандидатуру на пост премьер-министра.

На заседании высшего законодательного органа страны председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ попросил секретариат законодательного органа уведомить Майю Санду о том, что она приглашена на консультации, и уточнить место встречи – либо в администрации президента, либо в здании парламента.

Пока неясно, приняла ли Санду это приглашение. Пресс-секретарь президента Сорина Штефырца заявила Sputnik Молдова, что президент объявит о своем решении дополнительно.

"Официальное решение еще не принято президентом страны, мы проинформируем общественность, когда это будет решено", - сказала Штефырца.

В то же время в прессе сообщается со ссылкой на источники в администрации президента о том, что Санду не будет участвовать в этих консультациях.

Напомним, в четверг в парламенте было объявлено о создании парламентского большинства. Кандидатом в премьер-министры от этого большинства был назван нынешний посол Молдовы в России Владимир Головатюк.

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