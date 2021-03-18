14:30 18 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.12
  • USD17.75
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Администрация президента Молдовы

Придет ли Майя Санду на консультации большинства: решение еще не принято

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
35320
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210318/34028842/pridet-li-majya-sandu-na-konsultacii-bolshinstva-reshenie-eshe-ne-prinyato.html

Парламентское большинство пригласило президента Молдовы на консультации по выдвижению кандидата в премьер-министры.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Новое парламентское большинство в четверг ждет президента Майю Санду на консультации, чтобы обсудить кандидатуру на пост премьер-министра.

Владимир Головатюк
© Photo : Facebook / Владимир Головатюк
Кандидат парламентского большинства на пост премьера – Владимир Головатюк
На заседании высшего законодательного органа страны председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ попросил секретариат законодательного органа уведомить Майю Санду о том, что она приглашена на консультации, и уточнить место встречи – либо в администрации президента, либо в здании парламента.

Пока неясно, приняла ли Санду это приглашение. Пресс-секретарь президента Сорина Штефырца заявила Sputnik Молдова, что президент объявит о своем решении дополнительно.

"Официальное решение еще не принято президентом страны, мы проинформируем общественность, когда это будет решено", - сказала Штефырца.

В то же время в прессе сообщается со ссылкой на источники в администрации президента о том, что Санду не будет участвовать в этих консультациях.

Напомним, в четверг в парламенте было объявлено о создании парламентского большинства. Кандидатом в премьер-министры от этого большинства был назван нынешний посол Молдовы в России Владимир Головатюк.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фуркулицэ: объявляем о создании парламентского большинства
Биография Владимира Головатюка
Теги:
Парламент

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов
«Наши выпускные костюмчики»: врачи из Пятигорска символично попрощались с ковидным корпусом
Видео: "Прощай, COVID!" – врачи из Пятигорска расстаются с ковидным корпусом
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться