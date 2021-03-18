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Конституционный суд

Конституционный суд вынесет 19 марта вердикт по кандидату в премьеры

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210318/34029213/verdikt-po-zaprosu-sotsialistov-konstitutsionnyy-sud-vyneset-19-marta.html

Вердикт по жалобе на неконституционность факта выдвижения президентом Санду кандидатуры Игоря Горсу на пост премьер-министра будет обнародован по итогам заседания КС в пятницу.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Конституционный суд Молдовы в пятницу рассмотрит заявление, поданное 17 марта депутатами-социалистами, о приостановлении действия указа президента Майи Санду о выдвижение кандидатуры Игоря Гросу на должность премьер-министра страны. 

"На этом же заседании Конституционный суд рассмотрит также вопрос о правомочности жалобы, поданной депутатами парламента Василием Болей, Григорием Новаком, Александром Суходольским и Владом Батрынчей", – сообщается в сообщении пресс-службы КС.
ПСРМ
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Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты оспорили в КС.

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Теги:
Майя Санду, ПСРМ, Конституционный суд

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