Pentru Moldova призывает Санду выдвинуть кандидатом в премьеры Головатюка

Депутаты второй по численности фракции молдавского парламента убеждены, что сегодня Молдова как никогда остро нуждается в полномочном правительстве.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Парламентская Платформа Pentru Moldova публично обратилась с заявлением в том числе и персонально к Майе Санду, высказав "крайнюю озабоченность ухудшением экономической ситуации и углублением кризиса, связанного с пандемией".

"В этих сложнейших условиях президент Республики Молдова ведет закулисные политические игры в интересах одной политической партии и настаивает на проведении досрочных парламентских выборов в разгар пандемии. Кандидат в премьеры, выдвинутый главой государства, уже назвал в числе своих приоритетов организацию досрочных выборов, что неизбежно приведет к дальнейшему усугублению кризиса", - говорится в заявлении Платформы.

В Pentru Moldova подчеркнули, что страна остро нуждается в полномочном правительстве, которое возглавит профессионал, способный найти лучшие решения для страны.

"Считаем, что в этот сложный для нашей страны период, в разгар кризиса, необходимо предложить компромиссного кандидата в премьер-министры. Владимир Головатюк – профессионал, отличный экономист, профессор политической экономии и опытный политик. У него достаточно опыта, чтобы вывести Молдову из кризиса", – убеждены депутаты.

В этой связи Pentru Moldova обратилась к главе государства:

"Призываем президента Майю Санду принять во внимание это политическое решение и назначить кандидатуру парламентского большинства в кратчайшие сроки, проявив таким образом конструктивный подход, чтобы как можно скорее положить конец политическому кризису".

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты оспорили в КС.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova