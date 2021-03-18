Майя Санду отказалась от консультаций с парламентским большинством

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputmik. Президент Молдовы Майя Санду отказалась вести консультации с парламентским большинством, пока не будет рассмотрена кандидатура Игоря Гросу, выдвинутая указом президента на пост премьер-министра.
Это следует из опубликованного на сайте заявления администрации главы государства.
"Администрация президента получила выдержку из стенограммы сегодняшнего заседания парламента. Дальнейшие консультации с парламентскими фракциями и группами могут состояться после того, как будут исчерпаны процедуры, связанные с указом No 47-IX от 16 марта 2021 года, изданным после консультаций, организованных президентом страны в тот же день", – говорится в заявлении.
Ситуация с назначением премьера
Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.
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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.
Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты оспорили в КС.
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