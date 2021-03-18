Майя Санду отказалась от консультаций с парламентским большинством

Президент заявила, что дальнейшие консультации уместны только после завершения процедур, связанных с назначением кандидата на пост премьера Игоря Гросу.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputmik. Президент Молдовы Майя Санду отказалась вести консультации с парламентским большинством, пока не будет рассмотрена кандидатура Игоря Гросу, выдвинутая указом президента на пост премьер-министра.

Это следует из опубликованного на сайте заявления администрации главы государства.

"Администрация президента получила выдержку из стенограммы сегодняшнего заседания парламента. Дальнейшие консультации с парламентскими фракциями и группами могут состояться после того, как будут исчерпаны процедуры, связанные с указом No 47-IX от 16 марта 2021 года, изданным после консультаций, организованных президентом страны в тот же день", – говорится в заявлении.

Ситуация с назначением премьера

Президент также "приняла к сведению" заявление кандидата на пост премьер-министра Игоря Гросу, в котором тот отметил, что встретится с парламентскими фракциями и группами, чтобы получить поддержку для назначения правительства.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты оспорили в КС.

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