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Заседание Парламента, архивное фото

Демпартия не будет голосовать за премьера, которого поддержит фракция "Шор"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (313)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210318/34030975/dempartiya-ne-budet-golosovat-za-premera-kotorogo-podderzhit-frakciya-shor.html

Павел Филип подтвердил, что Демократическая партия выступает за досрочные выборы, однако считает, что стране необходимо функциональное правительство.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Стране необходимо функционирующее правительство для борьбы с пандемическим кризисом, заявил на брифинге лидер Демократической партии Павел Филип.

Владимир Головатюк
© Photo : Facebook / Владимир Головатюк
Кандидат парламентского большинства на пост премьера – Владимир Головатюк

Глава демократов также заявил, что фракция ДПМ не будет голосовать за кандидата, который пользуется поддержкой партии "Шор". Вместе с тем парламентская фракция Демпартии намерена провести переговоры с Игорем Гросу — кандидатом, выдвинутым президентским указом, "чтобы узнать, каковы реальные намерения", заявил Филип.

Председатель ДПМ подтвердил, что партия выступает за проведение досрочных парламентских выборов, которые, по его мнению, могут состояться осенью.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca
Чуря: самоотвод Дурлештяну, и кто управляет Майей Санду
Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты оспорили в КС.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (313)

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Теги:
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