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Конституционный суд

КС отменил закон о миллиарде: украденные деньги будет возвращать государство

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210318/34032294/KS-otmenil-zakon-o-milliarde-ukradennye-dengi-budet-vozvraschat-gosudarstvo.html

Авторы обращения в Конституционный суд считают, что отмена принятого в 2016 году так называемого "закона о миллиарде" подрывает отношения Молдовы с МВФ.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Конституционный суд признал неконституционным закон, принятый Партией социалистов и парламентской группой Pentru Moldova "об украденном миллиарде". Решение КС окончательно и обжалованию не подлежит. Решение объявила председатель суда Домника Маноле. 

"Обращение Андриана Канду и Владимира Чеботаря удовлетворено. Закон 230 признается неконституционным", — заявила Маноле.

На брифинге по итогам заседания Маноле объяснила, что закон №230 имел явное влияние на бюджет и, в соответствии с Конституцией, должен приниматься только при наличии положительного отзыва правительства. 

Напомним, парламент 16 декабря 2020 года принял Закон №230 "О признании утратившим силу Закона № 235/2016 о выпуске государственных облигаций во исполнение Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 г. и № 101 от 1 апреля 2015 года". Таким образом, депутаты проголосовали за отмену так называемого "закона о миллиарде", согласно которому возвращение украденных средств после масштабной банковской кражи ложится на плечи правительства. Именно это решение отменил КС. 

Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты от Pro Moldova опротестовали в КС отмену "закона о миллиарде"

Свои голоса за этот закон тогда отдали парламентарии от фракции "Шор", Партии социалистов и парламентской группы Pentru Moldova. 

Позже закон обжаловали в КС депутаты от парламентской группы Pro Moldova.

По мнению авторов обращения в КС, отмена принятого в 2016 году так называемого "закона о миллиарде" подрывает отношения Молдовы с МВФ и ставит под вопрос будущие перспективы финансирования страны, что угрожает экономической безопасности государства. Это решение также повлияет на рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ) с высокой вероятностью повышения процентных ставок по ним из-за восприятия ГЦБ как финансовых инструментов с высоким риском.

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