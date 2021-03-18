КС отменил закон о миллиарде: украденные деньги будет возвращать государство

Авторы обращения в Конституционный суд считают, что отмена принятого в 2016 году так называемого "закона о миллиарде" подрывает отношения Молдовы с МВФ.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Конституционный суд признал неконституционным закон, принятый Партией социалистов и парламентской группой Pentru Moldova "об украденном миллиарде". Решение КС окончательно и обжалованию не подлежит. Решение объявила председатель суда Домника Маноле.

"Обращение Андриана Канду и Владимира Чеботаря удовлетворено. Закон 230 признается неконституционным", — заявила Маноле.

На брифинге по итогам заседания Маноле объяснила, что закон №230 имел явное влияние на бюджет и, в соответствии с Конституцией, должен приниматься только при наличии положительного отзыва правительства.

Напомним, парламент 16 декабря 2020 года принял Закон №230 "О признании утратившим силу Закона № 235/2016 о выпуске государственных облигаций во исполнение Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 г. и № 101 от 1 апреля 2015 года". Таким образом, депутаты проголосовали за отмену так называемого "закона о миллиарде", согласно которому возвращение украденных средств после масштабной банковской кражи ложится на плечи правительства. Именно это решение отменил КС.

Свои голоса за этот закон тогда отдали парламентарии от фракции "Шор", Партии социалистов и парламентской группы Pentru Moldova.

Позже закон обжаловали в КС депутаты от парламентской группы Pro Moldova.

По мнению авторов обращения в КС, отмена принятого в 2016 году так называемого "закона о миллиарде" подрывает отношения Молдовы с МВФ и ставит под вопрос будущие перспективы финансирования страны, что угрожает экономической безопасности государства. Это решение также повлияет на рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ) с высокой вероятностью повышения процентных ставок по ним из-за восприятия ГЦБ как финансовых инструментов с высоким риском.

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