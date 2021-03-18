Чего ждать, если кабмин Гросу не получит вотум доверия в парламенте

Эксперт считает, что существует реальный шанс на роспуск в ближайшее время законодательного форума действующего созыва. Это станет возможным, если депутаты не поддержат правительство Игоря Гросу.

Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац рассказал о возможных сценариях в молдавской политике, если парламент не поддержит кандидата на пост премьер-министра Игоря Гросу

По мнению эксперта, в таком случае президент Майя Санду, которая и выдвинула Гросу, может обратиться в Конституционный суд (КС) и попросить констатировать обстоятельства для роспуска парламента.

"Парламент не успеет назначить новое правительство, потому что голосование по вотуму доверия кабмину Гросу будет 23 марта, то есть в последний день. Даже если появится новое парламентское большинство, то это уже произойдет по истечении трех месяцев, и президент будет отклонять новые выдвижения большинства, поскольку это все уже выходит за рамки установленного срока", - пояснил Кырнац.

Как считает юрист, если депутаты не выразят вотум доверия правительству Гросу, есть реальные шансы на проведение досрочных выборов в высший законодательный орган.

"Конституционный суд проверит соблюдение следующих условий: что истек максимальный срок в три месяца, было две попытки создания правительства, истек срок в 45 дней для выдвижения кандидата, что является частью тех трех месяцев. Майя Санду должна проконсультироваться с парламентскими фракциями относительно роспуска парламента 23 марта. Если эти условия будут выполнены, КС посчитает, что обстоятельства для роспуска парламента соблюдены и предложит президенту возможность распустить действующий высший законодательный орган", - заключил Кырнац.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.

В четверг, 18 марта 2021 года, кандидатом в премьеры от парламентского большинства был предложен Владимир Головатюк, действующий посол Молдовы в России.

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