Мы по-прежнему готовы к переговорам с президентом - Батрынча

В ПСРМ понимают, что шансов на официальное выдвижение Владимира Головатюка в премьеры мало, однако партия готова к переговорам с президентом.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Партия социалистов по-прежнему призывает президента Майю Санду к диалогу и совместному поиску выхода из политического кризиса. Об этом на брифинге в парламенте заявил вице-спикер законодательного органа, депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

"Вчера мы вас проинформировали, что обратились в КС и обжаловали указ о выдвижении Игоря Гросу. Согласно практике КС, нужен диалог между парламентом и президентом. Не должно быть давления ни со стороны парламента, ни со стороны президента", — заявил Батрынча журналистам.

По словам депутата, в последнее время диалог между ПСРМ и президентом стал продуктивным и искренним.

"Когда мы говорили о выборах, мы подчеркивали, что парламент должен быть перезапущен. Но мы говорили и о тяжелой эпидемиологической ситуации, которая требует принятия мер. Мы говорили и о вакцинации, и о ее календарном плане", — рассказывает депутат.

По словам Влада Батрынчи, после консультаций с Санду глава ПСРМ Игорь Додон и президент Майя Санду какое-то время общались тет-а-тет.

После этих переговоров, недоумевает социалист, Майя Санду выдвигает кандидатуру Гросу, без консультации с парламентским большинством.

"Мы сегодня позвали госпожу президента на консультации, специально не называя кандидатуру. Мы лишь заявили, что парламентское большинство готово к переговорам. Мы понимаем, что шансов на поддержку Санду нашего кандидата мало. Но у нас есть конституционный кандидат, поэтому мы готовы к консультациям", — объясняет вице-спикер парламента.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты оспорили в КС.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova