Нейтральные номера получили лишь 4% автовладельцев из Приднестровья

До 17 марта 2021 года в пунктах выдачи нейтральных номеров в Тирасполе и Рыбнице зарегистрировано 4642 единицы транспорта.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Официальный Кишинев недоволен темпами регистрации транспортных средств левобережья Днестра. Чиновники из Кишинева в свою очередь отмечают, что предпринимают все усилия, чтобы ускорить этот процесс, сообщается в пресс-релизе Бюро по реинтеграции.

В ведомстве информируют, что в 2018 году в Тирасполе и Рыбнице были открыты два территориальных подразделения регистрации транспортных средств с выдачей нейтральных номерных знаков и регистрационных свидетельств, предназначенных для владельцев транспортных средств с местом жительства в Приднестровском регионе: автомобили и прицепы к ним, мотоциклы, мопеды.

Согласно положениям Закона №170/2018, первоначальный срок действия этого механизма был установлен до 1 сентября 2020 года, а впоследствии Законом №180/2020 он был продлен на следующие два года до сентября 2022 года.

В период пандемии их деятельность была остановлена ​​с 17 марта по 2 июня 2020 года (по санитарно-эпидемиологическим причинам) и с 1 сентября по 1 октября 2020 года (после истечения срока действия Закона №170/2018).

"До 17 марта 2021 года в обоих территориальных подразделениях зарегистрировано 4642 единицы транспорта (Тирасполь-3451 и Рабница-1191), но этот показатель неудовлетворителен, так как он составляет лишь около 4% от общего количества транспортных средств данной категории", - говорится в сообщении бюро.

Как сообщают в Бюро по реинтеграции, молдавская сторона постоянно настаивает на мобилизации усилий для увеличения динамики, тем более что Агентство государственных услуг несет значительные расходы из-за делегирования своих сотрудников в эти подразделения, где эффективность работы по причинам, не зависящим от Кишинева, очень низкая.

Для стимулирования процессов молдавская сторона предприняла ряд конкретных действий, в том числе 25 января запустила информационную кампанию в пунктах пропуска на центральном участке молдавско-украинской государственной границы.

По результатам проведенных оценок и выявленных проблем молдавская сторона предприняла ряд оперативных действий, в том числе следующие:

- распорядилась в ближайшее время реализовать возможность оказания услуги выдачи регистрационного удостоверения в течение 15 дней по соответствующему тарифу, т.е. с сокращением срока выдачи вдвое;

- распорядилась внести изменения в национальный технический стандарт, чтобы начать выдавать нейтральные номерные знаки для прицепов для некоммерческих транспортных средств;

- скорректировала действующую нормативную базу в соответствии с положениями Закона №170/2018, который предусматривает исключение возрастного ограничения при помещении под импортный таможенный режим транспортных средств, введенных после 24 апреля 2018 года в Приднестровье;

- решила проблему размещения архивов в территориальном подразделении в Тирасполе;

- предложила возможность выбора сочетания цифр и букв регистрационного номера;

- начала работу мобильных служб документации граждан с выездом, по запросу, на место для принятия соответствующих решений, что расширяет деятельность территориальных подразделений Агентства государственных услуг, обслуживающих жителей восточных районов страны, и актуально в контексте первичной документации или заполнения новых документов по истечении срока действия предыдущих и так далее.

Кишинев также подчеркивает необходимость избегать придания политической коннотации вопросам, связанным с официальными документами (водительские права, документы, удостоверяющие личность и документы гражданского состояния, нотариальные акты и т. д.). В контексте, в котором компетентные органы Республики Молдова создали все необходимые условия для выдачи общегосударственных образцов документов граждан из административных единиц левобережья Днестра и муниципия Бендеры, в том числе за счет упрощения процедур первичного оформления документов и их обмена.

Бюро по реинтеграции обещает и в дальнейшем прилагать все возможные усилия для оптимизации работы пунктов регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница и обеспечения надлежащего выполнения обязательств, взятых на себя протоколом от 24 апреля 2018 года.

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