19:23 18 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.12
  • USD17.75
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
Автомобилисты Тирасполя

Нейтральные номера получили лишь 4% автовладельцев из Приднестровья

© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Политика
Получить короткую ссылку
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/18/33766254.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210318/34036237/Neytralnye-nomera-poluchili-lish-4-avtovladeltsev-iz-Pridnestrovya.html

До 17 марта 2021 года в пунктах выдачи нейтральных номеров в Тирасполе и Рыбнице зарегистрировано 4642 единицы транспорта.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Официальный Кишинев недоволен темпами регистрации транспортных средств левобережья Днестра. Чиновники из Кишинева в свою очередь отмечают, что предпринимают все усилия, чтобы ускорить этот процесс, сообщается в пресс-релизе Бюро по реинтеграции.

В ведомстве информируют, что в 2018 году в Тирасполе и Рыбнице были открыты два территориальных подразделения регистрации транспортных средств с выдачей нейтральных номерных знаков и регистрационных свидетельств, предназначенных для владельцев транспортных средств с местом жительства в Приднестровском регионе: автомобили и прицепы к ним, мотоциклы, мопеды.

Нейтральные номера
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Кишинев и Тирасполь "проехались" по нейтральным номерам: к чему пришли стороны

Согласно положениям Закона №170/2018, первоначальный срок действия этого механизма был установлен до 1 сентября 2020 года, а впоследствии Законом №180/2020 он был продлен на следующие два года до сентября 2022 года.

В период пандемии их деятельность была остановлена ​​с 17 марта по 2 июня 2020 года (по санитарно-эпидемиологическим причинам) и с 1 сентября по 1 октября 2020 года (после истечения срока действия Закона №170/2018).

"До 17 марта 2021 года в обоих территориальных подразделениях зарегистрировано 4642 единицы транспорта (Тирасполь-3451 и Рабница-1191), но этот показатель неудовлетворителен, так как он составляет лишь около 4% от общего количества транспортных средств данной категории", - говорится в сообщении бюро. 

Как сообщают в Бюро по реинтеграции, молдавская сторона постоянно настаивает на мобилизации усилий для увеличения динамики, тем более что Агентство государственных услуг несет значительные расходы из-за делегирования своих сотрудников в эти подразделения, где эффективность работы по причинам, не зависящим от Кишинева, очень низкая.

Для стимулирования процессов молдавская сторона предприняла ряд конкретных действий, в том числе 25 января запустила информационную кампанию в пунктах пропуска на центральном участке молдавско-украинской государственной границы.

Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе.
© Sputnik / Irina Leahova
Кишинев и Тирасполь обсудили систему выдачи нейтральных номеров для авто

По результатам проведенных оценок и выявленных проблем молдавская сторона предприняла ряд оперативных действий, в том числе следующие:

- распорядилась в ближайшее время реализовать возможность оказания услуги выдачи регистрационного удостоверения в течение 15 дней по соответствующему тарифу, т.е. с сокращением срока выдачи вдвое;

- распорядилась внести изменения в национальный технический стандарт, чтобы начать  выдавать нейтральные номерные знаки для прицепов для некоммерческих транспортных средств;

- скорректировала действующую нормативную базу в соответствии с положениями Закона №170/2018, который предусматривает исключение возрастного ограничения при помещении под импортный таможенный режим транспортных средств, введенных после 24 апреля 2018 года в Приднестровье;

Работа таможенных и пограничных служб Украины.
© Sputnik / Александр Мазуркевич
Для приднестровцев продлен механизм регистрации авто с нейтральными номерами

- решила проблему размещения архивов в территориальном подразделении в Тирасполе;

- предложила возможность выбора сочетания цифр и букв регистрационного номера;

-  начала работу мобильных служб документации граждан с выездом, по запросу, на место для принятия соответствующих решений, что расширяет деятельность территориальных подразделений Агентства государственных услуг, обслуживающих жителей восточных районов страны, и актуально в контексте первичной документации или заполнения новых документов по истечении срока действия предыдущих и так далее.

Кишинев также подчеркивает необходимость избегать придания политической коннотации вопросам, связанным с официальными документами (водительские права, документы, удостоверяющие личность и документы гражданского состояния, нотариальные акты и т. д.). В контексте, в котором компетентные органы Республики Молдова создали все необходимые условия для выдачи общегосударственных образцов документов граждан из административных единиц левобережья Днестра и муниципия Бендеры, в том числе за счет упрощения процедур первичного оформления документов и их обмена.

Бюро по реинтеграции обещает и в дальнейшем прилагать все возможные усилия для оптимизации работы пунктов регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница и обеспечения надлежащего выполнения обязательств, взятых на себя протоколом от 24 апреля 2018 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Новые правила ввоза в Молдову авто с иностранными номерами: что нужно знать
Номер с видом на Землю: как будет выглядеть первый космический отель – фото

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов
Будьте здоровы: Путин ответил на обвинения Байдена
Путин в ответ на обвинения Байдена пожелал ему здоровья
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться