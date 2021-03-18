Отменят ли указ Санду о выдвижении Гросу в премьеры: ответ эксперта

Николай Осмокеску считает, что Майя Санду не нарушала положений Конституции, выдвигая в премьеры Игоря Гросу. По мнению эксперта, это единственный легитимный кандидат, другого по закону нельзя предлагать, пока Гросу не представит свою программу в парламенте.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Эксперт в области конституционного права Николае Осмокеску предположил, какое решение может принять Конституционный суд (КС) по запросу социалистов признать неконституционным указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатом в премьеры лидера PAS Игоря Гросу.

Осмокеску считает, что Санду поступила правильно по Конституции и, согласно недавнему решению КС, она воспользовалась своим правом выдвинуть кандидата на должность главы правительства.

"В Основном законе четко прописано, что президент выдвигает кандидатуру на пост премьер-министра после консультаций со всеми парламентскими фракциями. Никто не предлагал конкретной кандидатуры, кроме Марианны Дурлештяну, которая взяла самоотвод. Теперь президент назвала Гросу, никакого нарушения нет", - отметил Осмокеску.

Более того, он уточнил, что в данный момент другой кандидат на пост глав кабмина выдвинут быть не может, пока нынешний не придет в парламент и не представит состав и программу своего правительства.

"Если депутаты выразят вотум доверия, тогда правительство начнет работать. Если нет, то условия для роспуска парламента будут выполнены", - подчеркнул Осмокеску.

© Sputnik / Rodion Proca Николае Осмокеску

Напомним, в пятницу, 19 марта, в КС рассмотрят ходатайство о приостановлении действия указа президента о назначении Игоря Гросу премьер-министром. Запрос подали депутаты-социалисты Василе Боля, Григоре Новак, Александр Суходольский и Влад Батрынча. Одновременно суд рассмотрит вопрос о приемлемости жалобы.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.

В четверг, 18 марта 2021 года, кандидатом в премьеры от парламентского большинства был предложен Владимир Головатюк, действующий посол Молдовы в России.

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