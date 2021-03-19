Суд не стал приостанавливать указ Санду о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы не стал приостанавливать указ президента республики Майи Санду о выдвижении лидера PAS Игоря Гросу кандидатом на пост премьер-министра и назначил дату рассмотрения вопроса по существу на 22 марта. Решение принято на заседании инстанции в пятницу.
"Сегодня Конституционный суд принял постановление №31, которым отклонил обращение о приостановлении действия указа президента Молдовы №47-IX от 16 марта 2021 года о выдвижении кандидата на пост премьер-министра. Суд также признал допустимым обращение №60a/2021, которое подали депутаты парламента Василий Боля, Григоре Новак, Александр Суходольский и Влад Батрынча", – отмечено в пресс-релизе, опубликованном на сайте КС.
Заседание, на котором будет рассмотрено обращение депутатов-социалистов, состоится 22 марта, в 10.00.
Ситуация с назначением премьера
Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.
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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.
Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка.
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