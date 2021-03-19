Додон рассказал, какая судьба ждет указ Санду о выдвижении Гросу в премьеры

Экс-президент – о правительстве Гросу, возможном решении КС, большинстве в парламенте, а также о том, когда могут быть проведены досрочные выборы в законодательный орган.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон отметил, что социалисты не будут голосовать за кандидатуру Игоря Гросу в премьер-министры. Об этом он заявил в рамках своего видеоблога в пятницу, отвечая на вопрос Sputnik Молдова.

"Не даю много дней правительству Гросу, если оно будет утверждено. Если оно и будет утверждено, то без фракции социалистов, но уверяю, что если будет снято, то голосами социалистов", – сказал Додон.

Он отметил, что если кабмин Гросу все-таки будет проголосован, то он должен проявить себя в течение нескольких месяцев в борьбе с пандемией, продемонстрировать "волшебные меры Майи Санду".

По мнению Додона, есть все аргументы для того, чтобы указ президента о выдвижении Гросу в качестве кандидата в премьеры был признан Конституционным судом незаконным.

"Мы понимаем, что на КС оказывается давление. Мы слышали и знаем это. Ситуация непростая, поскольку идет конкуренция между двумя силами, между двумя институтами – парламентским большинством и администрацией президента. Госпожа, которая отозвала свою кандидатуру, нанесла удар в этой борьбе", – сказал Додон.

Как считает политик, Санду должна была проконсультироваться с фракциями по поводу кандидата в премьеры, тем более что на консультациях депутаты заявляли, что парламентское большинство есть.

"Еще один важный момент – указ был подписан 15 марта, а госпожа экс-кандидат, выдвинутая нами, отозвала свою кандидатуру 17 марта, то есть спустя почти 24 часа. Если КС скажет, что указ неконституционный, то мы вернемся к ситуации 23 марта, а если конституционный, то в ближайшее время господин Гросу должен предстать перед парламентом с программой и командой правительства", – отметил Додон.

Он обратил внимание на то, что со стороны социалистов было сделано все необходимое, а с учетом создания накануне парламентского большинства, в законодательном органе есть достаточно голосов для выхода из нынешнего кризиса.

"Остаемся твердо на позиции, что мы не можем говорить о досрочных выборах, пока не будем в состоянии противостоять кризису", – сказал Додон.

В беседе с президентом, как сообщил политик, он предложил главе государства провести досрочные парламентские выборы позже и заняться пандемией – ввезти в срочном порядке вакцину, внести корректировки в бюджет, чтобы выделить больше денег на здравоохранение.

"И определиться с датой выборов. К примеру, 1 или 8 августа, или 1 сентября. Если видим, что не справляемся до старта кампании, то выходим вместе и говорим, что решили отложить выборы на месяц-два из-за пандемии. Так было бы правильно. Надеюсь, что коллеги и госпожа Санду вернутся к этому", – добавил Додон.

По его мнению, "то, что было сделано, а именно подписание указа (о выдвижении Гросу. – прим. ред.) в срочном порядке – это называется, как кто-то сказал, шулерство". "Получили выгоду из того, что на женщину оказали давление, чтобы она отозвала свою кандидатуру. Если делать такое, далеко не уйдешь. Время покажет. Уверяю, что в ближайшие недели Майя Санду попросит опять консультации о том, как идти на досрочные выборы. И тогда напомню ей о 16 марта, когда мы могли расставить точки над "i", – заявил Додон.

Как считает политик, парламент не может быть распущен, если в течение 45 дней был выдвинут кандидат на должность премьер-министра, которого поддержал не менее 51 депутат.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка.

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