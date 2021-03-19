Додон – о том, что произойдет, если будет утвержден кабмин Головатюка

Экс-президент Молдовы считает, если кабмин Головатюка будет утвержден, то в начале апреля у страны будет 500 тысяч вакцин от коронавируса.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон отметил, что если все процедуры по выдвижению от парламентского большинства и утверждению кандидата в премьеры Владимира Головатюка будут соблюдены, то до конца марта у Молдовы будет полноценное правительство.

"Есть определенные процедуры. Во-первых, президент должен согласиться и подписать указ о выдвижении. Это второй этап, после того, как парламентское большинство предложило эту кандидатуру. Третий этап – парламент голосует. Четвертый – премьер с правительством перед президентом принимают присягу и только после этого встанет вопрос о назначении другого посла", – пояснил Додон.

Как отметил политик, если все процедуры будут соблюдены, и президент не попробует опять бойкотировать решение КС и Конституцию, то максимум в течение 10 дней, до конца марта, Молдова может получить действующее правительство со всеми полномочиями, которое будет справляться с кризисом.

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По его мнению, если правительство Головатюка будет проголосовано, то в начале апреля в Молдове будет 500 тысяч вакцин от COVID-19, и в стране начнется массовая иммунизация.

"Если мы все это пройдем, то уже в середине апреля может встать вопрос о назначении другого посла. Кандидатуру мы найдем. Правительство предлагает, президент подписывает и идем вперед", – сказал Додон.

Он опроверг информацию о том, что Головатюк не знает государственный язык Молдовы.

"Это инсинуации. Могу точно сказать, что у него нет румынского паспорта. Что является плюсом", – добавил Додон.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка.

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