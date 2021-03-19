Генпрокурор потребовал снятия иммунитета с двух депутатов парламента

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло потребовал снятия иммунитета с двух депутатов от парламентской фракции Партии "Шор".

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Генпрокурор Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности депутатов партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова.

"У меня была встреча с генпрокурором. Пришло три заявления от генпрокуратуры о снятии иммунитета с депутатов Петру Жардана и Дениса Уланова. В контексте разрешения обыска, задержания, ареста и передачи в дела в суд", – сообщила спикер парламента Зинаида Гречаная.

Одно из заявлений прокуратуры о снятии иммунитета касается депутата Жардана, два других – Уланова. Дениса Уланова подозревают в совершении преступлений предусмотренных статьей 243 "Отмывание денег" и статьей 190 "мошенничество".

Она предложила Юридической комиссии в субботу рассмотреть запросы прокуроров и в понедельник предложить бюро парламента решение. Затем будет определено, когда парламент рассмотрит заявления генпрокурора.

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