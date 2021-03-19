12:58 19 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.24
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
Procuraturii generale

Генпрокурор потребовал снятия иммунитета с двух депутатов парламента

© Photo : Procuratura Generală a Republicii Moldova
Политика
Получить короткую ссылку
151 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210319/34042628/Genprokuror-potreboval-snyatiya-immuniteta-s-dvukh-deputatov-parlamenta.html

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло потребовал снятия иммунитета с двух депутатов от парламентской фракции Партии "Шор".

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Генпрокурор Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности депутатов партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова.

"У меня была встреча с генпрокурором. Пришло три заявления от генпрокуратуры о снятии иммунитета с депутатов Петру Жардана и Дениса Уланова. В контексте разрешения обыска, задержания, ареста и передачи в дела в суд", – сообщила спикер парламента Зинаида Гречаная.

Одно из заявлений прокуратуры о снятии иммунитета касается депутата Жардана, два других – Уланова. Дениса Уланова подозревают в совершении преступлений предусмотренных статьей 243 "Отмывание денег" и статьей 190 "мошенничество".

Она предложила Юридической комиссии в субботу рассмотреть запросы прокуроров и в понедельник предложить бюро парламента решение. Затем будет определено, когда парламент рассмотрит заявления генпрокурора.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Попасть в мир Супер Марио: открытие парка аттракционов в Японии
Низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва
Видео: низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться