Денис Уланов депутатам: прошу проголосовать за снятие неприкосновенности

Депутат фракции партии "Шор" Денис Уланов не сомневается в своей невиновности и готов сам проголосовать за снятие иммунитета.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Депутат платформы "За Молдову" Денис Уланов готов лично проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности, будучи убежденным, что докажет свою невиновность по обвинениям Генпрокуратуры.

В своем выступлении на заседании парламента Уланов заявил, что неоднократно просил, чтобы его заслушали в прокуратуре, но не получил ответа, и теперь прокуратура предъявляет ему обвинения, даже не допрашивая.

Денис Уланов заявил на пленарном заседании парламента, что еще в 2020 году, когда в прессе появились материалы, обвиняющие его в участии в так называемом хищении миллиарда, он обратился в Генпрокуратуру с просьбой быть допрошенным, но его обращение не было услышано.

Он утверждал, что обвинения были предъявлены ему за его деятельность в качестве адвоката по делу от имени Илана Шора.

Денис Уланов заявил, что готов отказаться от депутатской неприкосновенности, но призвал уважать его права и процедуры.

"Единственное, о чем я прошу, — это соблюдать процедуру. Дайте мне время подготовиться. Я объявил, что никуда не собираюсь. Убежден, что докажу свою невиновность", – заключил Денис Уланов.

Напомним, генпрокурор Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности депутатов партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова.

Уланова подозревают в причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег".

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