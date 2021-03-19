Кража миллиарда и концессия аэропорта: что известно о делах Жардана и Уланова

Молдавский парламент текущего созыва пять раз снимал неприкосновенность с депутатов. Ни один из народных избранников пока не был привлечен к ответственности по предъявленным обвинениям.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло неоднократно заявлял, что в парламенте есть депутаты, которые участвовали в краже миллиарда, а прокуратура готовится представить в законодательном органе доказательства совершения преступлений несколькими обладателями его мандатов.

Стояногло пообещал появиться в парламенте, как только у него будет необходимое количество обвинительных материалов.

Судя по всему, это произошло 19 марта. В этот день генпрокурор Стояногло прибыл в парламент и передал спикеру законодательного органа три ходатайства о снятии иммунитета с двух депутатов парламента от фракции "Шор" - Дениса Уланова и Петру Жардана.

Денис Уланов

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, в отношении Дениса Уланова прокуратура накопила убедительные доказательства причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег". Оба преступления, по словам прокуроров, совершены в крупных размерах и в интересах преступного сообщества.

Сам Уланов, присутствовавший на заседании парламента, отверг обвинения в свой адрес. Он заявил, что готов сам проголосовать за снятие парламентского иммунитета и выразил уверенность в том, что сумеет доказать свою невиновность.

Впервые о причастности Уланова к краже миллиарда из трех молдавских банков заявил в телеинтервью бизнесмен Вячеслав Платон. По его словам, Денис Уланов занимался организационными моментами банковской кражи: руководил фирмами, работал со свидетелями, чтобы увести расследование в другую сторону, а также занимался документами.

Тогда Платон назвал несколько людей, по его словам, причастных к этим преступлениям. Среди них - депутат от Pro Moldova Андриан Канду и экс-премьер страны Юрие Лянкэ.

Сам Уланов все обвинения отрицал и заявил, что "Платон и правосудие — две несовместимые вещи".

"Роль Платона — оказывать давление на оппозиционные партии. Он сказал, что я координировал определенные компании, банковские счета, что я оказывал давление на людей. Мне сложно комментировать, потому что подобную версию я слышу впервые. Я жду, когда представят доказательства, и я обязательно отвечу на них, если они реальны", — комментировал тогда обвинения Уланов.

В декабре того же года в прессе появились показания одной из свидетельниц по делу Вячеслава Платона, фиктивной управляющей одной из компаний-получателей выведенных из молдавских банков денег. Она утверждала, что именно Уланов заплатил ей три тысячи евро за услуги.

Эти обвинения в комментариях СМИ Уланов называл абсолютной ложью и говорил, что не знает ни человека, его обвинившего, ни название компании, которой она управляла.

Денис Уланов стал депутатом парламента от партии "Шор" в 2019 году. До этого был адвокатом главы партии "Шор" Илана Шора, которого приговорили к 7,5 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. Сейчас дело Шора рассматривают в Апелляционной палате, а сам он находится в розыске.

Если парламент удовлетворит требование генпрокурора, Уланов станет пятым депутатом парламентской фракции партии "Шор", с которого сняли неприкосновенность для привлечения к ответственности по уголовному делу. Всего по спискам этой партии в парламент прошли семь депутатов.

Петру Жардан

Согласно материалам уголовного расследования, Петру Жардан совершил "превышение должностных полномочий" в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в ущерб интересам госпредприятия "Кишиневский международный аэропорт", который находился в концессии. Депутат в прошлом занимал должность директора компании Avia Invest, концессионера Кишиневского аэропорта.

На заседании парламента Жардан отсутствовал, позже сообщив журналистам, что находится дома "по состоянию здоровья".

Отметим, прокуроры во второй раз собираются снять неприкосновенность с Петру Жардана. В прошлый раз, в 2019 году, этого требовал исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу.

Тогда, по версии следствия, Жардан, будучи членом комиссии, разрабатывавшей технико-экономическое обоснование этого государственно-частного партнерства, злоупотребил служебным положением, создав необходимые условия для концессии аэропорта, а позже сам стал директором компании Avia Invest и бенефициаром концессионера аэропорта.

Как сообщили в прокуратуре, расследование по делу, начатому в 2019 году, еще продолжается.

На этот раз прокуроры просят парламент снять с Жардана иммунитет по другим основаниям.

За кем уже приходили прокуроры?

В августе-сентябре 2019 года и. о. прокурора Думитру Робу пять раз обращался к парламенту с требованием снять неприкосновенность с депутатов. Тогда иммунитета лишились депутаты от "Шор" Марина Таубер, Регина Апостолова, Петру Жардан, Илан Шор и депутат от ДПМ Владимир Чеботарь.

Апостолову и Таубер подозревали в причастности к краже миллиарда. Спустя год, в октябре 2020-го, прокуроры вывели их из под уголовного преследования. Илана Шора оставили без иммунитета в связи с новым обвинением в банковском мошенничестве.

Чеботаря и Жардана подозревали в причастности к незаконной сдаче в концессию аэропорта. Расследование по этому делу продолжается.

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