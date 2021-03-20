Президент Молдовы встретилась с и. о. главы Минобороны: о чем они говорили

Майя Санду заявила, что в скором времени намерена отправиться с рабочим визитом в Министерство обороны.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в субботу провела встречу с исполняющим обязанности министра обороны республики Виктором Гайчуком, который представил отчет о текущей ситуации в Национальной армии, перспективах модернизации и существующих проблемах. Об этом сообщили в президентуре.

Глава государства передала министру поступившую в администрацию президента информацию о якобы неэффективном управлении человеческими ресурсами в армии и затягивании преобразовательных процессов.

В пресс-службе администрации президента отметили, что Национальная армия – один из институтов, который пользуется наибольшим доверием со стороны граждан, а ее развитие неразрывно связано с проевропейским курсом Молдовы.

Санду сообщила, что в ближайшее время намерена совершить рабочий визит в Министерство обороны.

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