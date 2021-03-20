Жардан: меня не пугает мысль остаться без депутатской неприкосновенности

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Депутат от фракции партии "Шор" Петр Жардан заявил, что его не пугает мысль остаться без депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил в комментарии одному из СМИ.

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В пятницу генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности депутатов от фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова.

"Меня не пугает мысль, что я останусь без депутатского иммунитета. Я пришел в политику не за неприкосновенностью. Влияние политики сыграло значительную роль в том, что касается просьб о снятии моей депутатской неприкосновенности", – считает Жардан.

Оба политика ранее заявили, что находятся в Молдове и не намерены покидать территорию республики. Депутаты отметили, что выдвинутые против них обвинения необоснованны, сообщив также, что готовы доказать свою невиновность.

"Я не присутствовал на заседаниях парламентских комиссий в среду, не был на заседании законодательного органа в четверг и в пятницу из-за проблем со здоровьем, точнее, из-за симптомов коронавируса. Договорились с врачом, что мне следует изолироваться. Сдал тест на COVID-19 и жду результата. Я дома, никуда ехать не намерен. Собираюсь защищать свою честь, достоинство и права, которые у меня есть", – отметил Жардан.

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На вопрос о том, ознакомился ли он с делом, в котором фигурирует, Жардан ответил, что не видел его, потому что находится на карантине и не хочет подвергать никого риску инфицирования коронавирусом. Депутат также добавил, что обратится к адвокату для защиты своих прав.

Уланов, в свою очередь, сообщил, что ознакомился с документами, где указаны инкриминируемые ему деяния, однако, по его словам, в них не представлено ни одного доказательства его вины.

"Прокурор не продемонстрировал ни один документ, представленный прокуратурой, о том, что я виновен, потому что таких документов просто нет и не было никогда", – уточнил Уланов.

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