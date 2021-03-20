Юркомиссия предлагает парламенту снять депутатский иммунитет с Петра Жардана

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Юридическая комиссия высшего законодательного органа предлагает парламенту снять иммунитет с депутата от фракции партии "Шор" Петра Жардана. Об этом сообщил в субботу парламентарий от PAS Сергей Литвиненко на своей странице в Facebook.
В пятницу генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности депутатов от фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова.
"Юридическая комиссия тайным голосованием предлагает парламенту снять иммунитет и дать согласие на задержание, арест, обыски и направление в суд депутата Петра Жардана. Парламент в полном составе должен утвердить отчет юридической комиссии, чтобы указанные меры вступили в силу", – написал Литвиненко.
Жардан в комментарии одному из СМИ ранее заявил, что его не пугает мысль остаться без депутатской неприкосновенности.
"Я не присутствовал на заседаниях парламентских комиссий в среду, не был на заседании законодательного органа в четверг и в пятницу из-за проблем со здоровьем, точнее, из-за симптомов коронавируса. Договорились с врачом, что мне следует изолироваться. Сдал тест на COVID-19 и жду результата. Я дома, никуда ехать не намерен. Собираюсь защищать свою честь, достоинство и права, которые у меня есть", – отметил Жардан.
Прокуроры уже во второй раз просят снять неприкосновенность с Петра Жардана. В прошлый раз, в 2019 году, этого требовал исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу.
Тогда, по версии следствия, Жардан, будучи членом комиссии, разрабатывавшей технико-экономическое обоснование государственно-частного партнерства, злоупотребил служебным положением, создав необходимые условия для концессии аэропорта, а позже сам стал директором компании Avia Invest и бенефициаром концессионера аэропорта.
Как сообщили в прокуратуре, расследование по делу, начатому в 2019 году, еще продолжается.
На этот раз прокуроры просят парламент снять с Жардана иммунитет по другим основаниям.
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