Юркомиссия предложит парламенту снять неприкосновенность и с Дениса Уланова

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Члены парламентской юридической комиссии по итогам голосования в субботу решили предложить законодательному органу снять депутатскую неприкосновенность с еще одного представителя фракции партии "Шор" Дениса Уланова. Об этом сообщил в субботу парламентарий от PAS Сергей Литвиненко на своей странице в Facebook.
"И в случае второго эпизода с Денисом Улановым (ст. 30, 33, 42 (5), 190 (50) Уголовного кодекса юридическая комиссия в результате тайного голосования (семью голосами) предлагает парламенту положительный отчет по снятию иммунитета и согласие на его задержание, арест, обыски и направление в суд", – написал Литвиненко.
Ранее он же заявлял о том, что парламенту будет предложено снять иммунитет и с Петра Жардана.
Сам Уланов в ходе пресс-конференции в субботу отверг обвинения в свой адрес. Он заявил, что готов сам проголосовать за снятие парламентского иммунитета и выразил уверенность в том, что сумеет доказать свою невиновность.
"Мы никуда скрываться не будем... Это просто шоу", – сказал Уланов.
По его словам, депутаты намерены установить истину в этом вопросе.
В пятницу генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности депутатов от фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова.
По информации пресс-службы Генпрокуратуры, в отношении Дениса Уланова прокуратура накопила убедительные доказательства причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег". Оба преступления, по словам прокуроров, совершены в крупных размерах и в интересах преступного сообщества.
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