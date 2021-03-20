Боля рассказал подробности по вопросу о снятии иммунитета с двоих депутатов

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Юридическая комиссия подготовила отчет по поводу снятия депутатского иммунитета с законодателей от фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова и передаст его постоянному бюро парламента. Об этом заявил глава комиссии, депутат от фракции Партии социалистов Василий Боля на брифинге в субботу.

"Комиссия изучила три обращения генпрокурора о согласии на снятие иммунитета с двоих депутатов. Речь идет о Петре Жардане и Денисе Уланове. Комиссия изучила эти обращения и подготовила отчет по всем трем запросам. В ходе заседания были заслушаны генпрокурор и указанные депутаты, каждый высказал свою позицию. У депутатов была возможность задать уточняющие вопросы по тем аспектам, по которым они посчитали это нужным. В результате тайного голосования каждый парламентарий высказал позицию по всем запросам о лишении неприкосновенности", – сказал Боля.

Денис Уланов депутатам: прошу проголосовать за снятие неприкосновенности>>>

По его словам, выводы комиссии будут переданы постоянному бюро парламента, которое примет решение о созыве высшего законодательного органа и обсуждении этих вопросов.

В пятницу генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности законодателей от фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова. Оба политика после этого заявили, что находятся в Молдове и не намерены покидать территорию республики. Депутаты отметили, что выдвинутые против них обвинения необоснованны, сообщив также, что готовы доказать свою невиновность.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, в отношении Дениса Уланова прокуратура накопила убедительные доказательства причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег". Оба преступления, по словам прокуроров, совершены в крупных размерах и в интересах преступного сообщества.

Согласно материалам уголовного расследования, Петр Жардан подозревается в "превышении должностных полномочий" в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в нанесении ущерба интересам госпредприятия "Кишиневский международный аэропорт", который находился в концессии. Депутат в прошлом занимал должность директора компании Avia Invest, концессионера Кишиневского аэропорта.

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