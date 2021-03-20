Боля рассказал подробности по вопросу о снятии иммунитета с двоих депутатов

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Юридическая комиссия подготовила отчет по поводу снятия депутатского иммунитета с законодателей от фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова и передаст его постоянному бюро парламента. Об этом заявил глава комиссии, депутат от фракции Партии социалистов Василий Боля на брифинге в субботу.
Денис Уланов депутатам: прошу проголосовать за снятие неприкосновенности>>>
По его словам, выводы комиссии будут переданы постоянному бюро парламента, которое примет решение о созыве высшего законодательного органа и обсуждении этих вопросов.
В пятницу генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности законодателей от фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова. Оба политика после этого заявили, что находятся в Молдове и не намерены покидать территорию республики. Депутаты отметили, что выдвинутые против них обвинения необоснованны, сообщив также, что готовы доказать свою невиновность.
Согласно материалам уголовного расследования, Петр Жардан подозревается в "превышении должностных полномочий" в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в нанесении ущерба интересам госпредприятия "Кишиневский международный аэропорт", который находился в концессии. Депутат в прошлом занимал должность директора компании Avia Invest, концессионера Кишиневского аэропорта.
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