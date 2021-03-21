Заручится ли кабмин Гросу поддержкой в парламенте: каковы возможные сценарии

Эксперт рассказал о том, насколько возможно голосование за правительство под руководством Игоря Гросу в парламенте.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Вероятность, что за правительство под руководством Игоря Гросу проголосуют в парламенте, гораздо выше, чем вариант провала. Сложнее всего будет социалистам. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик Анатол Цэрану.

"Кто мог бы поддержать это правительство сегодня? Думаю, что в PAS надеются, что в этот раз не дойдет до пути бойкота их правительства, и рассчитывают на голоса всех остальных, кому не нужны завтра досрочные выборы. Вероятность голосования за правительство Гросу намного выше, чем вариант провала", – сказал Цэрану.

По его словам, сложная ситуация в стране, а также тот факт, что утверждение правительства Гросу может состояться даже 23 марта, обязывает партии в парламенте поддержать этот кабмин вопреки их политической воле и интересам.

Аналитик считает, что сложнее всего при утверждении правительства Гросу будет фракции социалистов. Как считает эксперт, ПСРМ минимизирует по максимуму ответственность за возможное голосование за кабмин под руководством лидера PAS. Социалисты, отметил Цэрану, захотят обеспечить существование достаточного количества голосов для утверждения такого правительства, но без своего участия.

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"Осмелюсь сказать, что социалисты и представители Pentru Moldova разделят ответственность за голоса на пленарном заседании за правительство Гросу. ПСРМ находится в затруднительном положении и будет стараться сохранить свой имидж, по крайней мере, по отношению к своем электорату, а не станет голосовать за этот кабмин. Они позаботятся о том, чтобы без их голоса было большинство, которое проголосовало бы за это правительство, чтобы избежать досрочных выборов, и предложат партнерам по коалиции поддержать этот кабмин", – считает Цэрану.

Кандидат, предложенный президентом Майей Санду на пост премьера, Игорь Гросу заявил ранее, что работает над программой правительства, а также составом кабмина.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. Суд не стал приостанавливать действие подписанного президентом документа, по существу вопрос должны рассмотреть 22 марта.

В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка.

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